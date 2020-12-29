想整男星帥哥賈乃亮鼻子　點知變蒜頭鼻　酒吧男索償：我靠面吃飯

【賈乃亮／整容／變臉】你的樣子如何，你的命運也必如何？天生我面未必個個喜歡，有人會選擇整容臉成自己理想模樣，然而失敗個案不時發生。內地1名男子專程到整容醫院隆鼻，要求仿效師哥明星賈乃亮又高又直又挺的鼻子形狀。不過手術完成後約1周，他認為手術效果不佳，鼻子又塌又圓就像顆大蒜，早前怒極向醫院投訴及索賠20萬元人民幣（約23.7萬港元）。醫院負責人則反駁，指手術並非失敗，只是效果未達男子預期。

內地男子武先生要求仿效明星賈乃亮的鼻形隆鼻，手術後卻不滿效果，要求醫院賠償20萬元。（瀟湘晨報影片截圖）

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「我靠臉吃飯的，現在給我整毀容了！」內地男子武先生在朋友介紹下，本月初特意到長沙1間美容醫院，花費2.4萬人民幣（約2.8萬港元）接受綜合隆鼻手術。他事前特意要求醫護為他模仿明星賈乃亮的鼻形動刀，沒料手術後8天，他發現鼻子又塌又圓，就像一顆大蒜，感到難以接受，「我要参是賈乃亮那款的，又高又直又挺的，現在給整成大蒜瓣了」。

武先生要求醫護為他模仿明星賈乃亮的鼻形動刀，圖為賈乃亮。（賈乃亮微博）

武先生指自己屬處女座，凡事追求完美，沒想到整容後鼻子完全不達預期，導致手術後一直留在家，一向月入7、8萬元的他絲毫沒有心情上班，「我是做酒吧營銷的，我靠臉吃飯的，現在給我整毀容了」。

他續指，手術過程從抽取肋骨組織隆鼻，至今肋骨傷口仍感疼痛，又稱手術後已向醫院反映，惟職員一直拖延，「她說你這個還有點微微的腫脹，她說你過20天鼻形就定形了」，因此決定正式投訴，並要求醫院賠償各項損失共計20萬元人民幣（約23.7萬港元）。

美容醫院其後回覆武先生的友人，表明只能賠償1萬元，這個價目令武先生非常生氣：「我這一個月也賺7、8萬，賠我1萬塊錢，這不是打發要飯的嗎？」他事後將事件告知傳媒，受訪時直言：「我以前跟明星似的，現在不帥了，你說心情能好嗎？」

武生受訪時直言：「我以前跟明星似的，現在不帥了，你說心情能好嗎？」（瀟湘晨報影片截圖）

武先生在記者陪同下返回美容醫院交涉，院長拒絕承認整容手術失敗，僅稱效果未達武先生預期，「他要求說沒有達到他要的高挺直，就是把他做毀了，實際上現在還是恢復的階段」。院方解釋，隆鼻手術一般需要3到6個月時間恢復，現在僅為手術後1個月，而且武先生的鼻子是第2次接受隆鼻手術，因皮膚張力不夠，才會導致鼻子相對較塌，認為能夠修復。然而武先生則反駁，指當初是職員承諾能做到明星鼻形才會付款，質疑職員存心欺騙。

院長之後又稱，如武先生願意協商，院方亦會積極處理，考慮安排退款，不過如武先生在沒有提供任何依據的情況下，堅持要求賠償20萬元，「完全就是屬於訛詐」，直言絕不會接受。目前雙方仍未就事件達成共識。

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