孟子73代孫女大方認整容！孟慶而曬10年成長史對比照　真面目現形

孟慶而在金曲獎替濁水溪公社上台代領獎項，因為亮出車頭燈一夕爆紅，引發網友騷動，不僅被起底是孟子第73代孫女，自新聞系畢業的她，過去擔任記者播報的青澀畫面也被翻出，面對早期外貌遭到外界批評，她日前正面回應，認了做過醫美微整，同時大方亮出大學畢業照，「一起見證我的成長史。」

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孟慶而2014年當記者時，主持節目的影片被網友翻出，只見當年才26歲的她留著一頭黑色長髮，還有妹妹頭，臉上的妝容清新簡單，看起來相當青澀，但因為當時穿衣風格保守，看不出來身材如此凹凸有致，令部分網友驚呼：「是同一人？」

面對家世背景、舊照陸續被起底，孟慶而今早在社交平台發文，除了感謝外界的關心，她也強調自己一切都好，要粉絲無須為外界攻擊言論為她擔心。針對日前出土的記者照，她坦言那是10年前所拍，還戴著牙套，且剛好噘嘴播新聞，「再對比十年後金曲妝髮自拍美顏照。oh my god，我自己都嚇到。」

接著，孟慶而大方表示，「當然，我有做醫美微整。」不過她強調，自己並沒有動刀，並非是外界所想像的削骨、墊下巴、隆鼻等等。同時，她更亮出比記者照年份更早的政大畢業照，搭配如今拍的素顏美肌照，大方公開真面目，「大家可以超級比一比，一起見證我的成長史。」

孟慶而金曲獎代表《裝潢》上台領獎 網民聚焦她露出的「這裡」（點圖放大↓↓↓）

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至於往過經歷全遭起底，孟慶而也以正面態度去看待，「誠實面對過去的自己，其實蠻好的，那些不理解的話語，大家也不要生氣，你們的愛我都收到了。日久見人心，路遙知馬力，作好自己，我們共勉之。」

事實上，孟慶而是在英國出生，媽媽是聲樂家，但她一歲多的時候，父母就回台灣辦理離婚，也因為童年家庭狀況，導致她從小就缺乏安全感，之後就由爺爺奶奶帶大，長大後就讀政大新聞系，卻一直抱有音樂夢，踏入演藝界後卻不順遂，曾和兩間公司解約。

後來，孟慶而於2019年創業，公司參與樂團濁水溪公社專輯《裝潢》製作，她因而代表上台領獎，卻意外因為身材掀起不小討論度，她事後發文笑說：「感謝這件禮服讓我意外獲得更多關注。」她也不忘感謝濁水溪公社主唱柯仁堅讓他們參與製作、進而能站在金曲獎舞台上，未來也會繼續努力創作好作品。

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