韓網紅揭整容恐怖經歷　植入假下巴移位兼有聲　醫生都嚇一跳

整容能使人變成心中理想的自己，但必須考慮手術帶來的風險。韓國一名網紅最近拍片公開整容恐怖經歷，透露自己近10年前出演韓綜《臉讚時代4》期間，曾做手術整下巴，詎料效果未如理想，假體植入後不斷發出聲響，甚至打喊露時向後移動，最終讓他要在「下巴歪斜」的狀態下拍節目。他其後要往醫院取出假下巴，醫生做完手術也大嚇一跳，因其下巴內部受損嚴重，稱日後不能再做相關手術。

韓國網紅姜赫敏拍片講述早年整容經歷，吸引不少網民觀看。（YouTube頻道「혁민몬」影片截圖）

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網紅姜赫敏（音譯，강혁민）上月在YouTube發布影片，大談自己在2011年《臉讚時代4》時期的整容經歷，表示當時獲整容外科的贊助，加上早年很難像現在般簡單上網搜尋資料，便能得知手術副作用等內容，因此聽信了醫生的建議，接受下巴假體植入手術。

姜赫敏續指，由於雙方接洽的兩周後要拍攝節目，曾擔心不能消腫，但當時醫生擔保術後一周即消腫，他便答應做手術。他稱手術開始時先接受睡眠麻醉，但他卻在手術途中醒了，讓他在完成手術後非常不安。

更可怕的是，姜赫敏形容當時臉部久久未消腫，拍攝日子將至；終在手術後一周除下繃帶，臉變長了，但假體未固定好，「總是咯噔咯噔地響，直至有一天打了個喊露，假體往後倒了」。他立即致電醫生，但對方一直沒有善後補救，結果他要在下巴仍未完全消腫的狀態下拍節目，假下巴歪斜的容貌都被拍得清清楚楚。他在拍攝結束後趕往其他醫院取出假下巴，醫生做完手術也大嚇一跳，發現其下巴內部受損嚴重，並指他日後不能再做相關手術。

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影片至今已有近12萬觀看人次，大批網民留言詢問整容醫院的位置和店名，指責為「黑店」和不負責任，「竟然在別人下巴亂動刀子，還是醫生嗎？」，又擔心多年來會否有副作用，「所以現在的下巴壞了嗎？」、「有用的影片，我也很苦惱要不要動刀」，並稱讚現時姜赫敏外貌出眾，指「現在臉型也很完美啊」，不需要冒險再次整容。

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