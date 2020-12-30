木門點先叫做裝得好？裝修佬教你準備2個工具+6個步驟自己做檢查

撰文：熱評
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文：裝修佬
【木門／安裝／檢驗】裝修戶主安裝木門時候，如果想要自行檢驗木門安裝情況，記得準備2個工具，6個步驟。工具就是眼睛和拉尺，準備好就可以跟以下6個步驟：
↓↓↓ 即睇檢查檢查木門6個步驟↓↓↓
第1.關上門口，用肉眼看看門與門框之間，上下左右是否順直和水平。
第2.用拉尺量度門與門框之間，空隙是否多於3mm。
第3.開燈，看下門關上時有沒有緊貼以及滲光。
第4.嘗試開合木門以測試有沒有回彈，有回彈的話即是安裝或出問題。
第5.就是木門外觀，因為安裝木門會上螺絲固定門線，要望清楚門線的釘孔位有否執到油，填好顏色。
第6.門框上牆身後師傅會用膠邊封著門框與牆身的隙縫，可以檢查一下膠邊是否美觀以及平順。
只要做到以上6個步驟，則可以就可以檢查木門安裝是否正確，非常簡單。安裝木門看似簡單，但如果新門安裝不好，可能會在一年內就已經有機會下墮的風險，所以我建議大家，除了自行檢驗之外，找個合適的師傅都同樣重要。
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作者簡介：
裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。
（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）
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