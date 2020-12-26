清洗鋁窗去除污漬唔使用洗窗神器　裝修佬教你呢款小工具徹底清潔

文：裝修佬 【抹窗／鋁窗／去漬／除霉】窗是家居引入光線的重要來源，所以保持玻璃窗的潔淨度非常重要。洗窗方法眾多，網上流傳各種洗窗神器、洗窗工具，還有協助抹窗的擦窗神器等等，甚至出現洗窗機器人推薦。其實清潔窗戶可以很簡單，並不需要特別的抹窗清潔劑，等今日裝修佬話你知鋁窗清潔4部曲及擦玻璃教學吧！

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洗窗方法4部曲之1：鋁窗膠邊清潔

玻璃膠條經長年使用發霉非常常見，玻璃膠邊通常難以清潔，如同洗手間的玻璃膠邊清潔一樣，使用漂白水浸透布條或紙條，覆蓋在玻璃膠之上，視乎髒污情況放置，不太髒污的話半小時左右即可去除霉。若要徹底去除霉根，除霉劑可以深入玻璃膠底層去除霉根，防止後患。

洗窗方法4部曲之2：窗框清潔

一般香港家居都是鋁窗，鋁窗靠近戶外容易積塵，也很少人在日常清潔中留意鋁窗潔淨度，長年不清理引致鋁窗變黃。其實日常洗鋁窗窗框很簡單，只需要準備1桶水，加入1匙洗潔精，攪拌後，以抹布沾上洗潔精水便能抹窗框，不需要特別的清潔劑。

若有些污漬已侵蝕到鋁窗框之中，可使用200號或以下的水磨砂紙。水磨砂紙質感較為幼細適用於金屬面，只要把水砂紙濕水後在窗框的污漬上打磨，就能磨走污漬。

清潔鋁窗都有學問，分清乾濕次序洗得更乾淨。（資料圖片）

洗窗方法4部曲之3：鉸槽清潔

鋁窗鉸槽很少人會留意，它長期接觸戶外，積藏的塵埃非常之多。鉸槽位置難以用抹布清理，可使用舊牙刷想刷左髒污。可先用牙刷在乾燥狀態下先刷走灰塵，再用乾布擦拭，等暗藏的鉸位除去灰塵才用洗潔精水清潔，因為濕掉的灰塵反而會卡在鉸槽內難以清除。

洗窗方法4部曲之4：玻璃清潔

鋁窗的玻璃潔淨度影響室內明亮程度，所以清潔玻璃是重點。謹記玻璃應是鋁窗清潔的最後一步。抹窗的抹布要選用不容易掉毛的布料，同樣沾上洗潔精水擰乾後，以上到下的方式擦拭，勿來回擦，就能把玻璃抹得乾淨。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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