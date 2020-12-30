老婆問老細借10萬畀首期買樓獲大方答應　港男好苦惱：唔知咩居心

【買樓上車／首期／借錢】香港地上樓難，即使辛苦儲夠首期，也要擔憂供樓及裝修費用。有網民日前於討論區發文，指與太太計過度過後打算上車置業，不過太太希望「手頭鬆啲」，又指上司一直關照她，故提出向上司借錢付首期。樓主隨口說好，沒料太太的上司一口答應，反令他感矛盾，質疑對方「唔知咩居心」。帖文引來網民熱議，不少人擔心樓主夫婦欠下人情難以歸還，直言不應與上司有錢銀瓜葛。

有網民發文指太太提出向上司借糧付首期，以留更多現金作裝修費用，對太太舉動感到矛盾，又質疑其上司的用意。（《紀念日》劇照）

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「都怪自己衰多口同太有自信……」該網民於香港討論區以「我老婆問老細借錢俾首期」為題發文，指拍拖以來一直與太太儲錢，早前已看過不同樓盤，計算過後認為能夠負擔，打算入市上車，「唔係多但都夠嘅，不過上埋會就要即刻開始供」。

買樓前太太表示想留更多現金在手，「想手頭鬆啲，仲要畀裝修錢」，因此向樓主提出向其男上司借約3個月的薪金「幫補」首期，日後再慢慢還錢，「我本身覺得佢老細唔會肯，所以就隨口話好呀，問下無壞」。沒料太太的上司非常大方，一口答應借糧要求，此舉反令樓主感到苦惱又矛盾，「一下子肯借10萬喎，唔知咩居心」。

樓主稱太太認為向親友借錢非常麻煩，向上司借反而有商有量。（《紀念日》劇照）

樓主指，太太的上司是新加坡人，已婚並育有兩名子女，太太平日也大讚對方一直關照她，「老婆覺得問親戚朋友都係欠人情仲有說話聽，反而佢老細好照顧員工，唔會有問題咁話喎」。他直指現在騎虎難下，「我唔想借，但我老婆又已經好開心咁覺得解決咗件事」，只能怪自己「衰多口」答應太太，「可能係我少見多怪，我覺得啲老細唔會肯咁順攤借10萬出嚟畀個員工」。

帖文引來網民熱議，不少人建議樓主及其太太要三思，認為與上司有錢銀瓜葛或會造成麻煩，日後難以處理，「師兄真係要小心，你冇朋友同親戚嗎？需要問到老細借嗎？同時你哋又欠了他的人情」、「呢個價值唔係10萬，而係一個人情，兄弟，你有排還呀」、「借完之後無錯每個月逐啲還，但係老闆日後有咩事一定會第一個搵你」。

有網民更質疑樓主太太堅持向上司借錢，背後或藏着其他秘密，「你老婆同佢老細肯定有古怪」、「借10萬咁少，帽事嘅」、「人妻開口借，本來冇嘢都變成有嘢啦」、「或者你老細預咗炒你老婆，嗰筆錢肯定過10萬」。

有人幫助付首期買樓並非一定好事！早前有網民發「勸世文」，講述真人真事，指男方由家人代付首期買樓結婚，但離婚後作為家庭主婦的女方沒有經濟能力，跟子女無奈要繼續住男方家，過着寄人籬下的難受生活，不但遭受男家成員白眼，前奶奶更設法想趕走她，經常弄得家嘈屋閉。▼▼▼

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