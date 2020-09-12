前妻寄住男家遭白眼　網民勸世文：父母付首期買樓非一定好事

「買樓靠父幹」幾乎成為新一代「常識」，不少父母亦願意拿出積蓄助子女先作首期上車，不過大家羨慕的同時，有人卻指背後存在隱憂。有網民在連登討論區發「勸世文」，講述真人真事，指男方由家人代付首期買樓結婚，但離婚後作為家庭主婦的女方沒有經濟能力，跟子女無奈要繼續住男方家，過着寄人籬下的難受生活，不但遭受男家成員白眼，前奶奶更設法想趕走她，經常弄得家嘈屋閉，對小朋友身心發展都有影響，由於單位沒有寫女方名，故女方離婚後亦不能賣樓分錢，文章奉勸各位網民，不要以為父母付首期買樓是好事，應要作出更多考慮。

「買樓靠父幹」屬常事，不少父母都願意大灑金錢付首期，助子女上車。（資料圖片）

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該網民「仁科白樺」在連登討論區以「大家唔好覺得父母畀首期/幫手供樓係一件好事」為題發文，以真人真事力勸網民考慮清楚▼▼▼

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樓主其後補充指，單位一直以來全由男家供款，「可以話買係樓畀個仔結婚生仔用」，因而沒有落女方名，但如果丈夫自己有份供，至少可以賣出物業再分錢給女方，「所以我認為買樓(係)男女兩個人嘅事，唔可以牽涉到家人」。他又指，女方和小朋友跟奶奶相處不來，是導致離婚的主要原因。

帖文引起網上熱議，有網民仔細分析後，估計樓主正是事件中的男主角，紛紛予以同情，「層樓係父母，實多好多意見，自己冇晒話事權」、「寄人籬下就要睇人面色」；但亦有網民認為，「講到尾人窮就問題多，如果家人唔幫手供，分分鐘呢層樓都冇得住」。

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