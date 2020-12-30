智方便App下載登記方法｜須設定指紋、人臉辨識！網民勁鬧呢樣嘢

【智方便App下載／iAM Smart／電子針卡／指紋辨識／登記方法】政府今日（12月30日）起推出數碼服務平台「智方便iAM Smart」App，方便市民使用政府及商業網上服務。不過要使用「智方便」，首先要設定指紋並通過人臉辨識等，以及允許一些權限等，以下教你簡單登記方法，幾分鐘就可以完成。但有不少網民批評智方便App不方便

政府推出數碼服務平台「智方便iAM Smart」App，方便市民使用政府及商業網上服務。（政府新聞處）

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「智方便iAM Smart」App是一站式個人化的數碼服務平台，市民可以單一數碼身份登入及使用不同政府及商業網上服務，包括網上申請續領車牌、外遊提示登記、求職人士登記、地址更改、登入電力及煤氣公司的網上服務等，亦會支援稍後啓動的「電子針檢卡（電子針卡）」，讓市民下載接種新型冠狀肺炎病毒病疫苗及檢測結果的電子紀錄。

「智方便」App現正在Apple App Store、Google Play及華為AppGallery開放下載，使用前要先設定指紋等，才可完成登記。

「智方便」登記方法步驟及須知▼▼▼

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要注意的是，登記「智方便」時須先設定指紋，亦要通過拍攝身份證、人臉辨識等，HK01記者實測時多次出現驗證失敗，須重複數次相同步驟才完成登記，建議登記時要保持環境光線充足，拍攝時亦要保持穩定。

翻查Google Play，截至12月30日早上11時半已有超過1000人下載，評分3.1分（最高5分）。不少網民在「智方便」App下載頁面留言批評登記不方便，但亦有網民認為安裝簡單方便，值得信賴。

即看網民對「智方便」有什麼評價▼▼▼

根據「智方便」網頁介紹，系統會嚴格遵循《個人資料（私隱）條例》，所有個人資料會加密及儲存於政府數據中心。

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