美26歲女網紅裸屍路邊　死狀詭異似假人公仔　案發近月死因仍是謎

驗屍多時仍未得出死因，而且相關人士還各執一詞，這宗命案肯定疑點重重！美國26歲的IG女網紅上月底被發現全裸陳屍路邊，清潔員發現她時還以為是個假人模型，死狀十分怪異。警方指她身上無明顯傷痕，但認為不是自然死亡。案發後，女網紅的朋友紛紛稱她的婚姻出了問題，曾被家暴已欲離婚，但她的丈夫否認所有指控，強調婚姻幸福。事隔近1個月，法醫仍未交出驗屍報告，她生前朋友和丈夫各執一詞，令命案陷入羅生門。

Alexis Sharkey是名美國網紅，上月已被發現裸屍路面。（當事人IG圖片）

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事件於上月28日揭發，居於美國休斯頓的26歲IG女網紅Alexis Sharkey，被發現赤裸陳屍路邊，消息在當地引起轟動。當日上午，1名清潔工在路邊見到「奇怪東西」，形容像一個「人體模型」，但又像是屍體，畫面詭異；工人表現非常害怕，畫面至今仍留在腦海中。

警方指Sharkey身上沒衣服、沒明顯傷痕，但認為她不是自然死亡，而其陳屍地點距離其住所不足5公里，案件現需等候法醫報告，警方不排除任何犯罪可能性。直至11月30日，警方才公布死者是失蹤女性Alexis Sharkey，其49歲丈夫Tom Sharkey已確認屍體身份。

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不過，自Sharkey死訊傳出後，當地傳媒發現她和丈夫的關係曾出問題，Sharkey的朋友稱兩人婚姻陷入危機，她丈夫不僅出言羞辱，還曾試圖勒頸令她窒息，她原本正打算離婚，雖然仍住在同一公寓，但Sharkey提出過分居。

其中1名閨密Tanya Ricardo受訪稱，Sharkey的屍體像垃圾一樣被扔在路邊，令她非常痛心，Sharkey死前正是在她家過感恩節，原計劃一起到另一朋友家看電影度周末，但11月27日傍晚6時通電話後，Sharkey即告失蹤。Ricardo強調Sharkey是個「社交媒體女王」，不可能不看手機，當時已心知不妙，詎料到果然傳出噩耗。

Ricardo坦言Sharkey家裏出現明顯問題，但她依然保持樂觀正面，臉上經常掛着笑容，一班朋友不會放棄為她尋求公義。

外媒報道指，Sharkey去世前和朋友一起過感恩節，其媽媽Stacey Clark Robinault從女婿口中得知，Sharkey自27號開始失蹤，Robinault 翌日在fb發出她失蹤的消息並報案，警方亦參與搜索。

Robinault 向外媒表示，自新冠肺炎爆發當地有旅遊限制，故去年聖誕節後，她已經沒見過女兒。Sharkey原訂今年感恩節回賓州見父母，但確診個案持續增加下，一家人都勸她勿遠行回家。Robinault 認為女兒是被謀殺，不過她稱不知道女兒婚姻出問題。

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Sharkey和丈夫Tom結婚近1年，兩口子1月份才搬到休斯頓。Tom拒絕回應任何質疑，但表示自己受到死亡威脅，許多網民猜測他和妻子的死有關，並將矛頭指向自己。他解釋Sharkey離開前兩人沒發生打鬥，暗示妻子失蹤離開的一晚飲醉了，他亦有告誡她不要駕車，並強調兩人婚姻幸福，沒有考慮申請離婚。

事發多時，休斯頓警方至今仍未公布Sharkey死因，有消息人士指，當地法醫學研究所仍未交出屍檢報告，正等待毒理學報告。休斯頓警方稱案件仍然在查，已要求調查期間Sharkey的家人朋友不可再談論事件。

不過，Sharkey母親向傳媒申訴，她和女婿爭取逾2星期，才被容納以線上方式見女兒「最後一面」，批評女婿極不合作。Robinault 稱一家人打算將女兒遺體帶回老家，因為女婿對女兒遺體有監護權，一開始扮似合作，但突然又失聯2星期。直至有天法醫實驗室的人致電，她才獲得見女兒最後一面的機會，而女兒生前好友亦已飛到休斯頓道別。

（綜合）