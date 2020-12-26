駭人聽聞！印度女子慘遭5男輪姦 報案再遭警察騙入房強姦

這件性侵案已不能單用「慘」字來形容！印度1名35歲女子稱上月底遭5名男子拖到田野上輪姦，她事後趕到警局報案，未料竟被警察以落案為由騙入房，在房內再遭強姦，事件在當地引起哄動。當地傳媒指，女子日前鼓起勇氣去警局投訴，但竟被駁回，幸警察局長知悉事件後下令徹查。不過，有匿名高級警員透露，女事主非首次報案稱被性侵，她或會被「算帳」。

印度過去曾發生多宗女子被性侵案，近日1名女子報稱遭5名男子拖到田野輪姦，報警時再被警察騙入房內強姦。（示意圖／Getty Images）

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女事主是居於印度邊境城市嘉拉拉巴特（Jalalabad）村莊的35歲寡婦，她向印度傳媒表示，於11月30日徒步行去馬丹普爾（Madanpur）鎮時，有5名男子乘車朝她而來，強行將她拖入車內，再載到附近的田野輪姦。

女子其後趕到嘉拉拉巴特警局報案，但1名助理督察以幫忙落案為理引她入房，然後在房內將她強姦，最終連輪姦一事都沒有落案。女子於12月24日決定要向警局投訴，惟她提及自己被警察強姦時，警方即拒絕受理。幸好她之後成功找到局長，對方隨即下令進行調查。

案件在當地社會引起極大迴響，但有匿名的高級警務人員向傳媒透露，這名女子會被「算帳」，因她曾經報案4次聲稱被性侵，更作逾20次投訴，警方一直在調查她的投訴。

當地的警方部門亦反駁，指該女子從未就今次投訴作聯絡，反而直接找局長投訴，她已經報案幾次聲稱被性侵，所有案件仍在調查中。而當地警察局長已下令徹查事件，形容「指控很嚴重」，會要求相當部門提交詳細報告，如女子的投訴屬實，將交由聯邦調查局提告。

印度駭人聽聞的性侵案時有發生，今年10月，當地有6歲女童被表親性侵施暴後死在醫院，事件觸發大型示威。

事實上，2012年時當地1名年輕女子在德里的巴士上被姦殺，激起民眾怒火，曾迫使印度頒布了嚴厲的強姦法，某些情況下甚至會動用死刑。不過女權組織指，法案影響很有限，定罪率很低，而受害人往往因為經濟背景及種姓階級而受不公平對待，在印度農村地區的性侵案尤其嚴重而且普遍，官方數據該國平均20分鐘就發生1宗強姦案。

當地國家犯罪紀錄局的去年數據顯示，印度平時每天平均有90宗強姦案，但有不少意見認為，這是因為有大量強姦案未被呈報，才會令數字「偏低」。印度有多達2億的低種姓人口長期被壓迫，有社運人士形容新冠肺炎爆發以來，針對他們的性侵事件反而有所增加。

（綜合）

2017年，愛爾蘭一名28歲女背包客到訪印度，被發現遭姦殺棄屍在一處偏僻田野上，兇手更用石塊搗爛她的面部，企圖隱瞞其身分。警方期後鎖定23歲的巴賈特（Vikat Bhagat）是疑兇，因麥克勞克林上次到印度旅行時已認識巴賈特，今次印度之旅亦有與他見面。

2019年，印度納加爾（HINDU NAGAR）村落23歲女生屢遭強姦，報警仍被冷待，最後被放火燒死，由於死者來自低等種姓，5名疑犯卻來自地主級的高等種姓，結果有大批村民為犯人辯護，多名婦女更批評死者人格，其中疑犯的姐姐甚至向傳媒稱，是女子自倒汽油到身上點火，務求向弟弟報復。路透社有記者去到案發村落採訪，發現村民大多站在犯人的一方，其中有許多都是婦女，竟然高呼5名男子是無辜，他們是被誣告強姦及謀殺，要求釋放被捕男子。

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今年9月，印度帕塔納姆蒂特塔〈Pathanamthitta〉地區，1名20歲的女患者被確診後由救護車送院，被駕駛救護車的努法爾（Noufal）帶到偏僻地方強姦。