台女食自助餐　無賴夫婦佔座兼吃掉桌上早餐　人夫竟然咁回應

台灣酒店的早餐多採取自助形式，客人要離座選取食物。不過一位女網民最近大呻遇上不快經歷，表示一對無賴夫妻竟趁樓主離座夾取食物時，不但擅自霸佔座位，更直接吃了桌上的食物，樓主見狀大感生氣，但男方僅一句「不好意思」便了事，樓主非常不滿，大嘆：「一大早就受氣欸」

一對無賴夫妻竟趁樓主離座夾取食物時，不但擅自霸佔座位，更直接吃了桌上的食物。（fb群組「爆廢二館」圖片）

該網民於facebook群組「爆廢二館」撰文，大呻在酒店吃自助早餐的不快經歷。樓主表示當時已夾了一盤食物放在座位的桌子上，後來又再出去夾第二盤食物，怎料一對無賴夫婦竟走到樓主的座位並坐下來，更直接吃掉樓主拿回來的早餐。

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樓主見狀即上前對質，「我的早餐放在桌子上欸」，但男方僅一句回應：「喔，不好意思啦。」樓主完全不明所以，非常憤怒，怒轟：「超沒水準的啊」

台女大呻吃自助早餐一次極不愉快的經歷，沒想到會遇到一對如此物品的夫婦。示意圖。（Eiliv-Sonas Aceron / Unsplash圖片）

事件引來大批網民留言，他們紛紛力撐樓主，又批評該對夫婦行為離譜，「是有多餓啊」、「佔位置或許還能理解，把妳早餐順便吃了比較讓人覺得詭異，是什麼樣的概念」、「這他媽是智障吧」、「這個就有誇張到了……臉皮是放在生鮮超市寄賣了嗎」。部分網民更直言夫婦直接吃別人的食物不衛生，「非常時期還這樣，是野人嗎」、「很髒欸」。

（facebook群組「爆廢二館」）

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