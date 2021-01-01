慳到盡！女友M到1塊衛生巾墊廁紙用到尾　1個解釋令台男崩潰分手

女生們每個月也要迎接「姨媽」，衛生用品的費用往往「唔慳得」。近日有台男發文分享恐怖經歷，指發現女友衛生習慣極差，月經來時竟然1塊衛生巾用到尾，只更換墊在表面的紙巾。本身有潔癖的他擔心此舉影響女友健康，沒料對方卻以傻眼理由解釋原因，令他無法忍受，極速提出分手。

台男發現女友每次經期竟然不換衛生巾，直言受不了只能分手。（《M巾英雄》劇照）

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「我無法忍受她這種超噁怪癖！」該名台男於facebook專頁「靠北女友2.0」投稿，大呻女友的恐怖習慣。樓主指自己本身有潔癖，早前發現女友月經來的時候，首天會使用衛生巾，並會在表面墊上廁紙吸收經血，但之後竟只會更換廁紙，1塊衛生巾完全不換，用到經期完結，直言：「我得知之後很崩潰！」

他擔心女友的行為會影響健康，遂坦白問對方不換衛生巾的原因，沒料女友居然回答：「廁紙比衛生巾便宜啊！」台男大感傻眼，指當下已告訴女友再省也不能省在衛生用品上，「她還一副『有事嗎？我從小這樣用到大』的態度」，令他即時對女友失去感覺。

台男難以接受女友竟以慳錢為由不更換衛生巾，直言即時對女友失去感覺。（示意圖/GettyImages）

台男指難以繼續忍受女友的「超噁怪癖」，但也不忍心以這理由提分手傷害對方，只好隨便找個理由與對方分開，「她到現在還不知道，其實我受不了她從月經第1天到最後1天，層層疊疊的褐色乾臭痕迹」。

帖文令不少網民大呼惡心，女生們均指難以置信，「第一天怎麼可能會用到最後一天」、「會感染還會發臭」、「光是用想像的，我就覺得我要發炎了」。亦有網民指，樓主女友或屬經血量極少的女生，才以這方法應付，但無論如何也不應節省至此，「可以請她買月亮杯，連買衛生棉都省了」。

事實上，無論是否沾有經血，女生每2至3小時也應更換衛生巾，否則會滋生細菌，嚴重情況更會引致發炎或婦科疾病，風險不容忽視。

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