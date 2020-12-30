寵物鴨被家人偷偷賣掉　台女網上發文急尋買家：我真的很需要牠！

寵物是不少人的心靈慰藉，如果突然消失一定會十分傷心！近日1名台女在facebook群組上發文，指自己的寵物鴨在未經同意下突然被家人賣走，希望可以找到當時的買家，請對方將寵物鴨還給她，淚崩表示「我真的很需要牠！」。

台女在facebook群組上發文，希望可以尋回被家人偷偷賣掉的寵物鴨檬檬。（facebook群組「爆廢公社公開版」圖片）

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台女昨日下午4時許在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指家人在未經她同意下就私自將她的寵物鴨檬檬偷偷賣掉，所以想問當天早上有沒有人買過鴨子，「拜託台北還是新北的遊客，如果有的話拜託你，看到還我拜託你，我真的很需要牠！」

台女在自己的facebook上亦不斷發文，希望可以找回心愛的檬檬，說「要養鴨要從小養到大不要直接買人家養大的好嗎」、「牠很膽小，陌生人牠不一定能熟悉能適應」，再次請買走檬檬的人可以將檬檬還給她。

有網民留言表示，檬檬看起來像是近期大熱的柯爾鴨（或稱科爾鴨），每隻售價高達約1萬元台幣（約2760港元），不過後來台女澄清，檬檬不是柯爾鴨。

網民亦都留言表示同情台女，認為家人私自將寵物賣掉不合理，因為家人不可能不知道寵物鴨的重要性，「如果自作主張的行為真的很不可取」、「怎麼可以偷賣人家的鴨鴨」、「直接報警提告啦」，更希望台女可以找回寵物鴨。

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