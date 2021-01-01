日女翻看亡父日記發現祝她生日快樂的訊息　背後藏感人的父女故事

人生難免分分合合，有時想起了誰，但能不能碰面都不好說。最近就有一位日本網友，發現一則父親生前的筆記，讓她感受到即使人分離了，父愛仍然還在。

根據日本媒體「ねとらぼ」報道，一位twitter女網友「アネモネ・モーニアン」（下稱Anemone）日前整理父親的遺物時，發現在2008年的某一天，父親在筆記本留下了祝她生日快樂的文字……

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Anemone表示，在2008年的那個時間點，她人正與雙親分隔兩地，一個人在加拿大留學。然而就在留學期間，父母居然因故離婚，父親的下落從此成謎，Anemone也一度認為可能人生就此和爸爸別離了，因此父親才會在筆記中留下感慨無法和生日的女兒見面的文字。

不過就在後來，Anemone的妹妹卻意外透過網路，找到父親的下落，總算得以重逢，陪伴父親直到他過世為止。由於父親生前喜歡遊戲「最終幻想」系列，Anemone還曾經將黃瓜做成遊戲內的仙人掌魔物造型，展現出對父親的感情。如今整理遺物，也發現父親即使在無法見面的時候，對女兒的愛也始終不變。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】