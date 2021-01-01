鶼鰈情深│天鵝坐路軌哀悼同伴　德鐵路封軌23列火車大延誤

悼念同伴是許多動物的天性。日前德國警方通報1宗大批列車延誤事件，起因是有天鵝留在路軌上，顯然在悼念同伴，警方相信另1隻天鵝飛行時誤闖高架電纜被困而死。事件導致當地23列火車延誤約50分鐘，直至消防到場將天鵝帶走。天鵝是一夫一婦制動物，早有觀察指牠們在同伴死去時，會留在事發地點附近哀悼。

德國1隻天鵝坐在路軌上悼念死去同伴，導致該路段要暫時關閉。（德國警方圖片）

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日前，連接德國卡塞爾（Kassel）及阿哥廷根（Göttingen）的鐵路上出現突發情況，該段路軌是德鐵城際特快列車線。當地警方通報指，2隻天鵝不慎闖入路軌，其中1隻疑飛行時困在高架電纜上死亡，另1隻天鵝在痛失同伴後，竟留在路軌堅持不走，甚至坐在路軌上，職員幾次嘗試將天鵝引離路軌都不成功，迫得鐵路暫時關閉。

警方認為那隻天鵝明顯是在哀悼死去的同伴，附近富爾達塔爾（Fuldatal）的消防隊到場支援，最終用特殊設備將天鵝及牠已死的同伴抬走，天鵝未有受傷，由消防員帶到河邊放生。整個救護行動導致23列火車延誤，每班都延誤了約50分鐘，事件在剛過去的12月23日發生，但警方日前才公布細節。

天鵝是一夫一妻制動物，雌雄相伴終生，常會以家庭作單位行動並共同撫養後代。雖然在遷徙時會會集合行動，但期間仍會以一小群作單位移動。外媒指，天鵝會哀悼死去的同伴，並會留在同伴死亡地點附近。

（綜合）

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