真英雄│狗狗為救10歲小主人　撲出惡鬥大野狼　壯烈犧牲成功護主

狗狗是人類忠心又勇敢的好朋友！俄羅斯科密共和國（Komi Republic）近日發生毛孩為救小主人壯烈犧牲的英勇事蹟，事發時1名10歲男童與兄弟姊妹在雪地玩捉迷藏，突然有隻大野狼伺機施襲，1頭體型細小的傑克羅素㹴（Jack Russell）發現小主人有危險，隨即狂跑撲向野狼，不顧力量懸殊展開搏鬥，在連聲慘叫下，狗狗雖成功護主，卻不幸身亡。

1名10歲童在雪地玩捉迷藏之際，有隻野狼伺機施襲。（YouTube影片截圖）

忠心小狗捨命救小主人逐格睇▼▼▼

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根外媒報道，10歲男童Yemelyan當時正在和兄弟姊妹玩捉迷藏，躲在雪堆後的他，完全沒察覺到附近有1頭野狼正在虎視耽耽。從閉路電視鏡頭可見，Yemelyan走出屋外並在雪地躲藏，鏡頭左方突然出現1隻野狼，當牠準備衝向男童時，小狗女Jessie立刻跑出緊追野狼，最後傳來一陣淒厲的叫聲。男童心知不妙，隨即跑回家求救。

小狗女Jessie與野狼英勇搏鬥，終犧牲慘死。（網上圖片）

男童爸爸其後召集獵人朋友出發，依循腳蹤拯救小狗，約20分鐘搜索後，野狼看到有人靠近，才把咬在嘴中的Jessie放下，然後快速逃走。Jessie當時還活着，但由於傷勢嚴重，送往醫院途中就在Yemelyan媽媽的懷中過世。

由於居民都擔心野狼還會傷及其他孩童，當地獵人已獲得獵殺野狼的許可。

（每日郵報）

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