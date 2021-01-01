「最敬業公雞」長啼15秒不換氣　叫到瞓低爆紅　原來係猛料品種

敬業樂業不是人的專利，公雞一樣可以！土耳其1隻公雞近日因1段影片而爆紅，牠在片中竟能持續啼叫15秒，最後像缺氧暈倒一樣向後倒下，但一會又若無其事站起，被網民封為「最敬業公雞」。他的主人拍片放上網後，已有人提出以1250歐元（約1.2萬港元）或直接用車跟他換雞，但主人養開有感情下堅決不賣。不過，當地的農業部門解釋這種雞是當地的特別品種，原來非常「猛料」。

土耳其公雞Bahtiyar傾力一叫，竟然堅持到無氣倒下才停止。（YouTube影片截圖）

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土耳其公雞Bahtiyar（意即快樂的人）在社交媒體一叫成名，牠一聲長啼15秒不換氣，而且牠的叫聲也相當特別，就像《侏羅紀公園》中的恐龍叫聲，叫到崩潰後竟然像失去意識，朝後方倒下還撞牆，待一會才重新站起。公雞最大用途當然是用啼聲叫人起床，網民看片後大讚牠是隻盡責又敬業的公雞。

公雞Bahtiyar其實只有1歲，來自土耳其盛產公雞的尼茲利省（Denizli），牠的主人是當紡織工的Okan Gökbudak，養公雞是他的平常嗜好。Gökbudak把「愛雞」啼叫的影片上載後，有無數人聯絡他稱想購買Bahtiyar，「有人從外國打電話給我，說出價1250歐元，另1人說用他的車來換Bahtiyar」。

不過養開有感情，Gökbudak說他買下Bahtiyar時還是隻雞仔，撫養到牠長大，「我非常愛牠」，強調不會將牠交給別人。因為擔心會有人偷走Bahtiyar圖利，Gökbudak晚上會將愛雞放到自己睡房的籠子內。他稱一時興起拍下影片，只是想記下Bahtiyar的超長叫聲及倒下的畫面，而牠平日亦常常如此。

公雞Bahtiyar傾力啼叫終倒下逐格睇：

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外媒指，代尼茲利公雞一直以獨特顏色及叫聲聞名，自鄂圖曼帝國時期已相當有名，加上代尼茲利公雞對疾病有很強抵抗力，被認為是堅韌的品種。雖然遊客去代尼茲利時都會找有名的棉花堡（Pamukkale）和白色石灰岩，但對土耳其人來說，公雞才是該市的象徵。

當地的農業部門表示，代尼茲利公雞啼聲與別不同，一聽就能分出，傾力雞啼後暈倒的情況其實很普遍。當局負責監管公雞品種的Mustafa Ünal稱，普通品種的公雞最多只能啼叫5秒左右，但代尼茲利公雞啼叫起來更持久，有時甚至可以叫20秒，但「持續時間越長，牠們就難以控制呼吸，最後會失去平衡」，所以代尼茲利公雞啼叫中途倒下並不出奇。

（綜合）

Omame最突出的地方是，牠頭頂長出的灰色毛髮猶如空氣瀏海一樣，非常整齊。（cici.toto.mametchi＠IG圖片）

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