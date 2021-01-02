15歲細佬聖誕假唔出街　日日困房6個鐘扮揸港鐵　家姐：忍夠啦！

「有冇人知我細佬咩事？」最近一網民於連登討論區崩潰求救，表示15歲的弟弟正在放聖誕假期，但每日並無溫書，反而困在房中扮車長駕駛港鐵，家人即使拍門也不應，每次「到站」才開門探頭出來看看，之後又關門扮「開車」，樓主大感無奈，坦言：「忍夠啦，有書唔溫，做埋呢啲嘢。」

樓主發現弟弟每日困在房中6個小時全程模擬駕駛地鐵，把房間變成他的駕駛室一樣，每次專業得連細節也跟足。（Getty Images）

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網民「HerOATlo」近日於連登討論區撰文，大呻15歲的弟弟最近的行為很奇怪。樓主表示弟弟正在放聖誕假期，本來以為他會乖乖溫習，但卻發現他每日困在房中6個小時全程模擬駕駛地鐵，把房間變成他的駕駛室一樣，每次專業得連細節也跟足。

樓主解釋，每次聽到弟弟在房內扮聲，「『下一站xxxx 左邊車門打開』中英普通話都講哂，又扮地鐵行緊嘅聲」。即使外傭拍門也不應，直至「到站」才開門探頭出來望一眼，「站同站之間用幾多時間真係跟足，例如油塘去鰂魚涌過海真係耐好多先到站開門」。

樓主又指，平常星期六、日放假，弟弟亦一樣抽數小時扮車長，似乎樂在其中。但樓主卻擔憂對方是否患上心理病，又坦言忍無可忍，「有書唔溫，做埋呢啲嘢」。

▼▼▼網民咁樣睇▼▼▼

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