西貢狠母疑掉阿仔落大型垃圾桶作懲罰　街坊：小朋友喊得好淒涼

管教子女有時真是令父母抓狂的事，不少父母忍無可忍下或會用上另類教育法，但卻可能帶來負面效果。有西貢街坊日前分享相片，指目睹1名港媽將年幼兒子抱起，疑似將兒子掉進大型垃圾桶內作懲罰，更稱小朋友當時「喊得好淒涼」。不少網民看到相片都認為港媽行為過分，又擔心小朋友會沾染垃圾桶的細菌，分分鐘因而染病。

網上瘋傳相片，指疑有港媽將兒子掉進街邊的大型垃圾桶作懲罰，引來網民熱議。（fb群組「西頁人日報」圖片。

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相關相片近日於網絡瘋傳，事緣有西貢街坊於網上發文並貼出相片，指目睹1名女子疑將手上的小朋友掉進路邊三色回收桶旁的大型綠色垃圾桶。相中可見，1名女子頭戴鴨嘴帽及手持斜孭袋，手上抱着1名孩子，兩人相信是母子。女子的行為引來街坊嘩然，形容當時她疑似「揼個小朋友入垃圾桶作懲罰，喊得好淒涼」。

相關帖文一出即引起熱議，並被轉貼至多個群組及討論區。不少網民均批評涉事女子行為過分及不人道，直言有虐兒之嫌，更有機會對小朋友造成心理陰影，「有冇人性？」。

另有網民認為，正值疫情期間，垃圾桶藏有大量髒物，更可能有口罩或其他沾有體液的紙巾等，小朋友接觸後或會沾染細菌和病毒，如沒做好消毒隨時因而染病，狠批涉事港媽不但沒好好保護孩子，以此作為懲罰更是「無腦」，「自製垃圾桶群組？」。

一篇心理學研究《青少年人格與父母養育方式的相關研究報告》曾指出父母的負面教育方法，會影響子女日後的性格，如經常打罵或會令孩子變得冷酷殘忍。以下是7種父母態度造成的子女性格▼▼▼

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