見工齋等近2小時　求職者鬧爆：識唔識尊重？　公司最後咁解釋

見工是僱傭雙方互相了解的重要一環，不但讓公司了解求職者的臨場表現，求職者也可了解該公司的文化。不過，最近有任職獵頭公司的網民撰文，分享曾遇奇怪的公司客戶，除了要求職者等候期間，不能眈天望地和看手機之外，更以考情商（EQ）為由，刻意讓求職者呆等近2小時，結果被對方大罵「你哋公司識唔識尊重㗎？」。

有公司為考驗情商（EQ），刻意讓求職者無故等候近2小時，事後反斥對方「等到唔耐煩」。（GettyImages）

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該網民稱自己為獵頭公司員工，近日向facebook「辦公室日報」投稿，表示早前曾安排2名求職者到新公司客戶面試，事後他向公司了解其中1人的落選原因，未料對方稱落選者在等候見工時不專心，使用電話並眈天望地，樓主不禁指出，「但係當時佢齋等喎，撳下電話唔過份啫，又唔係打機」。

事後當事人從樓主口中得知不獲錄取的原因，亦困惑地指「有人WhatsApp我，拎出嚟睇咗一眼咋喎！佢係咪想我坐喺度唔郁？」，無奈公司始終認為他不專心，連樓主也慨嘆難道要求職者像「稻草人」般不動如山，並指另1名求職者最終也拒絕了任職機會，認為公司氣氛太古怪。

不過一山還有一山高，樓主再分享同事遇到的最經典個案，指有公司客戶竟以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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樓主表示，求職者通常在見工時可大致窺探對方公司的文化，「根本未有正式賓主關係，已經連撳電話同眈天望地都睇唔過眼，要人等個幾鐘仲好意思話係考EQ，將來正式入去工作真係有排受」。

不少網民紛紛分享見工的慘痛經歷，指即使等候期間乖乖坐好，也會被人挑剔，被質疑沒有觀察四周或反覆準備面試，「唔撳電話，唔眈天望地，等緊嘅時候仲可以做啲乜……」，並批評許多公司都以讓人呆等的方法「下馬威」，「試過坐低等兩粒鐘，另一個HR走出嚟講唔好意思話佢同事唔記得咗約咗我」，「誠意嘅嘢係雙方嘅，咁嘅態度間公司都唔會好得去邊」。

（辦公室日報）

有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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