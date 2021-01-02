21歲美妝網紅感謝父母　聖誕偷偷還清房貸　父一秒啜泣畫面超感人

父母無條件支持孩子難能可貴，這份恩情他們一定會記住的。21歲美國美妝網紅查爾斯（James Charles）靠分享獨特彩妝作品成名，更是知名化妝品牌CoverGirl 的第一位男性代言人。不論出櫃，還是想做美妝YouTuber等人生決定，查爾斯的父母都全力支持兒子，孝順的他早前為父母準備一份聖誕「大禮」，偷偷幫兩老還清房貸，父親得悉「驚喜」當場嚇呆，下一秒已忍不住啜泣擁抱兒子，看得網民非常感動。不過，有網民就笑言，光看查爾斯的影片標題「我還清了父母的房貸」已經哭了。

James Charles幫父母還清房貸，父親哭着緊抱兒子。（「James Charles」YouTube影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

21美國網紅查爾斯James Charles以化獨特彩妝成名，在紐約伯利恆長大，現居洛杉磯，外媒指他早前才購入一幢700萬美元（約5400萬港元）的豪宅，他自2015年成為彩妝YouTuber，2016年成為知名化妝品牌CoverGirl 史上首位男性代言人，和天后Katy Perry一起拍廣告，之後更創立自己的化妝品牌。查爾斯在IG及YouTube都擁逾2500萬名粉絲，吸金能力極強。

查爾斯無論是12歲出櫃、15歲下決心做彩妝網紅等，父母均全力支持。 雖然兒子年少成名，但他的父母卻不求回報，抗拒收兒子的錢。外媒指，查爾斯的父親是個自僱人士，在新冠肺炎下生計大受影響，不過他仍拒絕收取兒子送的禮物，例如新卡車，甚至查爾斯想在加州買新單位給父母住，都被斷言拒絕。

早前聖誕節，Charles和3個朋友決定由洛杉磯飛回紐約給父母驚喜，更拍片向網民分享。他在影片中向網民介紹老家，其中包括他小時候拍片用的角落，憶起當年他說想拍片，父親馬上為他DIY一個小角落，後來他想學化妝當美妝網紅，父親又幫他打造了一個化妝間。母親還問他突然趕回家是否要訂婚，查爾斯的朋友馬上幫手解釋他現在沒男友。

+ 24 + 24 + 24

查爾斯要父母用口罩遮蓋眼睛，再拉兩人走到屋外的雪地，朝他們擲雪球開玩笑，而的父母都相當玩得，只是一笑置之。查爾斯突然變正經，感謝父母的支持讓他可以專心工作，感激父親在他剛學化妝時，幫他打造化妝台和化妝間，母親則一路以來鼓勵他，是他的頭號啦啦隊隊長。

父母收禮逐格睇😢😢😢：

+ 3 + 3 + 3

結果兩老轉身看「禮物」時一臉茫然，問兒子在幹什麼，查爾斯這才告訴他們已經幫忙還清了屋子的房貸，媽媽聽完「O嘴」，父親呆了兩秒，馬上流下男兒淚，啜泣着和兒子擁抱，久久不願放手，供樓壓力之大令人「秒懂」，父親鬆開一隻手後還要吻兒子臉頰。連幫手拍片的好友們都哭了起來，查爾斯要再向父親擲雪球緩和氣氛。父親稱，原本以為兒子想送他們小狗，沒想到是直接還清房貸。

不少網民稱看完他父親爆喊畫面，都忍不住哭了起來，說要想像一下他原本的肩上擔子有多重，更羨慕他們有個了不起的兒子。有趣的是，由於影片的標題已寫明「我還清了父母的房貸」，有網民笑言光看標題就開始哭了。

儘管查爾斯成名後曾陷入一些爭議，包括拿伊波拉病毒開玩笑，稱去非洲可能會受感染、及和其他美妝網紅不和等，更出現過頻道「退訂潮」，但仍無阻他的發展。

（綜合）

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼