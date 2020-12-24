台灣網紅淘寶性感純白鏤空禮服　收貨實物胸前竟變「發泡膠碗」！

【淘寶／中伏／貨不對辦】網上購物已成大趨勢，但貨不對辦的問題仍然難以避免！台灣網紅陳樂樂在淘寶上購買1套白色鏤空禮服，以參加重要的活動，不過收貨穿上身之後卻發現原本的胸前鏤空嚴重走樣，嬲爆批評「胸口是藏2塊餅乾怕我肚子餓可以吃嗎」，又說自己事前明明已經與賣家溝通好，想不到還是會出意外。

陳樂樂在IG上載對比圖，可見她收到的現貨與理想相差甚遠！（IG「happyiii」圖片）

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陳樂樂日前在IG上載中伏禮服的想像與現實對比圖，左邊的貨品示範圖片可見一套全白色的禮服，全套皆以緊身剪裁為主，胸口及手臂都有鏤空，上半身以蕾絲布為主，下半身則是純潔的白色長裙，高貴之餘亦有性感一面。對比圖右邊則是陳樂樂將禮服穿上身的效果，可見衣服不但鬆身，胸穿的鏤空亦「走晒樣」，令人感覺奇怪。

陳樂樂在帖文上表示，原本以為淘寶只要選不太便宜的商品、多看評論欄、與賣家溝通好尺寸，基本上就不會有太大問題。結果她就買了價錢貴、評價不差、但收貨才發現尺寸不合的一套禮服，說現時胸空的鏤空就如2塊餅乾，「我什麼時候訂這件了」，更說這套禮服是她要參加活動才買的，更為此支付了150元台幣（約41港元的關稅）。

陳樂樂除了是網紅，更有擔任模特兒及主持等職位，之前曾經出演網絡短劇。（IG「happyiii」圖片）

對比圖令網民們都忍不住笑了起來，指實物尺寸實在太大，有人指自己從不在淘寶上買衣服，就是擔心尺寸會有問題。禮服胸前的2塊鏤花除了似餅乾，亦有人認為與發泡膠碗或N95口罩的外形差不多。

陳樂樂接受台媒訪問，指自己事後曾經聯絡賣家要求跟進。根據她與賣家的對話截圖，她曾將自己穿上實物的圖片傳給賣家，但被「已讀不回」，即使回應也只說了「你好」兩字。

同場加映：淘寶中伏事件不少，有網民曾經買鞋但收到兩隻右腳▼ ▼ ▼