日設計師研製極真人臉面具　大叔秒變少女　一招解決肖像權問題

武俠小說裏常見的易容工具「人臉面具」，如果在現實生活中出現，將會如何？日本設計師大川原脩平在東京開店，專門售賣極像真人皮面具，效果之強甚至能令大叔秒變少女，引來日本媒體爭相報道！雖然每個面罩最少索價9.8萬日圓（約7361港元），而訂製指定人臉的面具，索價由30萬日圓（約2.25萬港元）起，但店舖至今已接到大量訂單，可見消費者對有關商品反應熱烈。日本向來注重肖像權問題，設計師當然亦有注意到，故客人並非可以訂製任何人的面具，而店舖更會付錢向民眾「收賣人臉」。

大叔戴面罩後，搖身一變成為少女模樣！（《Morning Show》節目截圖）

大川原脩平最初是用自己的臉做試驗，沒料到面具商品被一掃而空，於是他開始蒐集其他東京居民的人臉素材，希望做出極像真的人臉面具。

其後，大川原脩平運用工藝技術，把這些臉做成了新的面具發售，打算於去年年初開賣，每個面具定價為9.8萬日圓（約7361港元）。如要訂製特定人物的面相，工時需長達2個月，故每個訂製面具需高達30萬日圓（約2.25萬港元）以上！雖然訂製價錢昂貴，又要長時間等待，但大川原脩平每天仍然收到大量訂單，甚至引來日本電視節目《Morning Show》報道。

而店舖為保護肖像權，亦有進行買臉的交易，賣臉者給只需列出個人姓名、地址及電話，每張臉可以拿到4萬日圓（約3000港元），當作買下了臉的肖像權。而店舖買臉消息一出，竟有多達100人願意賣臉。

大川原脩平在instagram分享他與面具的日常照，除了戴上面具到處周遊外，更有把面具放在各個千奇百趣的地方，例如：廚房、書架、單車上擺拍，畫面十分搞笑。

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