趣一趣│彩色米粒拋高　神還原卡通人物　一瞬即逝難再重現

藝術表現的形式千奇百怪，一閃即逝或許更吸引！IG帳戶marialynnfamily的外籍女主人maria，創出把米粒染色，在木板上砌成各種漂亮的卡通角色又是電影人物，這種方式做到再精美，大概也算是平凡。但Maria竟使出妙計讓平面的卡通角動「動起來」，就是拿起木板，以苦練多時的力度與角度拋起，令米粒飛上半空，竟能在空中重現相關圖像，而米粒落下即，卻會化成一堆顏色米，瞬間的藝術就此結束！有關過程被上載的IG，Maria的支藝獲得不少人激讚！