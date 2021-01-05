趣一趣│彩色米粒拋高　神還原卡通人物　一瞬即逝難再重現

撰文：向樂高
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藝術表現的形式千奇百怪，一閃即逝或許更吸引！IG帳戶marialynnfamily的外籍女主人maria，創出把米粒染色，在木板上砌成各種漂亮的卡通角色又是電影人物，這種方式做到再精美，大概也算是平凡。但Maria竟使出妙計讓平面的卡通角動「動起來」，就是拿起木板，以苦練多時的力度與角度拋起，令米粒飛上半空，竟能在空中重現相關圖像，而米粒落下即，卻會化成一堆顏色米，瞬間的藝術就此結束！有關過程被上載的IG，Maria的支藝獲得不少人激讚！
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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
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日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）