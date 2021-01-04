野蠻新娘設37項條款嚴限伴娘：唔准變肥、唔准聊仔　人情要咁儲？

結婚一生人只得一次，不少新娘為了讓理想中的婚禮盡善盡美，會變得挑剔，結果造成別人的壓力。外國1名新娘最近成為網上熱烈討論的對象，因為她對自己婚禮的嚴苛，要10名伴娘簽下合約，當中包括了37項條款，例如不准伴娘變胖超過3公斤、婚禮上嚴禁戴有色隱形眼鏡、gel甲等，而婚宴上更不能對男性示好，還要每月儲40英鎊（424港元）做人情，嚇到不少網民批評新娘太專制：「你以為自己是誰呀？」

新娘要求10位伴娘簽署一份合約，表示同意37項在婚禮前及婚禮當日必須遵守的規定。（Getty Images）

該位「哥斯拉新娘」（bridezilla）因為要舉辦心目中最完美的婚禮，要求10位伴娘簽署合約，表示同意37項在婚禮前及婚禮當日必須遵守的規定，但因為條件太嚴苛，引來不少網民熱議。

而合約內容不只針對伴娘的外貌，就連其言行舉止亦受到規定。其中寫明婚禮前禁止變胖超過3公斤、不能故意懷孕、不能搽有光澤的唇膏、不能戴假睫毛、不能戴彩色隱形眼鏡、指甲油只能是純色，髮色只允許黑色或深啡色（若獲事先批准可接受挑染），以及禁止在各方面試圖「超越」新娘等。

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除此之外，新娘更嚴格要求伴娘們對婚禮的態度，例如不能試圖說服新娘作出任何改變，服裝試穿日及婚禮綵排日等禁止缺席（死亡或入獄不在此限，生病需附醫生證明），婚禮當日不能說別人壞話、不能對男性示好，不能喝超過7杯酒等，甚至每個月要儲存40英鎊（424港元）作為伴娘在婚禮上的支出。

更離譜的是新娘甚至在合約中要求伴娘們交出婚禮前一星期5日的時間表，方便隨時隨地找到她們，又承認因為自己性格較野蠻，所以伴娘們不得讓新娘的情緒變得敏感或是生氣。合約中又指如果不同意上述條款，可以不簽名當伴娘，並不會對新娘的友誼造成破壞，但簽字後才後悔，就會完全毀了關係。

新娘解釋，因為在網上看過很多關於伴娘的文章，合約完整地表達了她對婚禮的期望，「我拒絕承受更多壓力，這點是絕不會讓步的」。不過合約條款太苛刻，結果最後只有6位伴娘願意簽下合約。

不少網民感到驚嚇，認為這樣已超越伴娘要做的範圍，等同是新娘的傭人一樣，無自由之餘更非常不尊重別人，「我有沒有看錯？真的很荒謬」、「如果是我，我會直接把這份合約扔在新娘臉上」、「她老公需要趕快逃」、「為什麼還有人願意簽名」。

（英國鏡報）

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