浙江男「眼神死」娶妻　網傳新娘重325斤嫁妝3250萬　親戚咁澄清

只要是真愛，相信到最後都能受到大家祝福，但內地最近瘋傳1段婚禮影片，提到浙江1名年輕男子迎娶體重325斤（約163公斤）新娘，更指女方的嫁妝高達3250萬人民幣（約3850萬港元），而中等身材的新郎現出「眼神死」的表情更引來網民熱議，對這件喜事有無限聯想，懷疑他為錢而結婚。但有自稱是女家的親戚澄清，指新娘其實並非富家千金，雙方是透過相親認識，而嫁妝總值約20萬元人民幣（約24萬港元）。

最近浙江一對新人的婚禮成為網民焦點，網上謠傳新娘重達325斤，而其家底雄厚，嫁妝價值3250萬人民幣（約3850萬港元）。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

內地網上近日瘋傳1段農村婚禮影片，看到女方親友在儀式前提着大量禮盒進場，裏面盡是珠寶、金飾、金元寶等，還有一疊疊的現金和房產證，有人更從禮盒取出1張金額約888萬人民幣（約1050萬港元）的存款文件，當作女方家長送予新人的禮物。網上流傳的訊息指新娘重達325斤（約163公斤），而其嫁妝價值達3250萬人民幣。

影片很快引來網民熱議，除了討論新娘臃腫的身形，亦有人指新郎在婚禮過程中一直目無表情，質疑他是為了女方的身家迎娶對方。

不過，有自稱是新娘親戚後來出面闢謠，表示婚禮於12月2日舉行，新娘的體重沒有網上謠傳般重，其實只有100多公斤；女方也不是有錢人家，「家裏經濟情況一般偏下，都是謠傳，娘家3間平房」，嫁妝總值約20萬元人民幣（約24萬港元），1對新人經別人介紹相親而認識，其後決定結婚。

早前內地流傳兩大財團的兒子和女兒成婚，婚禮不但出動到直升機和名車，婚宴每圍叫價約6.8萬人民幣（約8萬港元），賓客飲用的礦泉水亦要近每支300人民幣（約355港元），整場婚禮埋單要花近億元。

+ 3 + 3 + 3

過去內地有富二代選擇舉行簡單的婚禮，並將省下的錢捐給有需要的人【點擊下圖放大▼ ▼ ▼】