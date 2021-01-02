靚仔前男友現身婚禮　印尼新娘崩潰爆喊癱坐地上　網民：被迫婚？

結婚乃人生大事，最重要是找到對的人共度餘生。網上近日瘋傳1段婚禮影片，當印尼1對新人擺酒宴客時，賓客席中1名男子引來現場哄動，他上台與新郎擁抱祝福，在旁的新娘卻突然失控痛哭，及後更崩潰癱倒坐在地上，場面混亂。原來該男子為新娘的前男友，不少看過影片的網民便質疑新娘是否仍對前度念念不忘，驚呼「難道是對的地方，錯的人？」。

網上流傳1段印尼的婚禮影片，新娘在看到前男友「驚喜現身」後情緒失控，最後更哭到癱坐地上。（網上影片截圖）

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該段TikTok（抖音）影片現已在Twitter等社交平台上瘋傳，事發於去年12月的印尼龍目島（Lombok），23歲新娘原本正與新郎招待賓客，後來鏡頭一轉，坐在台下的前男友向其他賓客微笑示意，不久他上台祝福1對新人，現場氣氛突然高漲，不少起哄和拿出手機拍片。

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眼見舊愛與丈夫同台，甚至相擁，新娘一直尖叫痛哭，需要別人攙扶才能勉強站穩，女方家人見狀即讓前男友先行離開，惟新娘情緒失控，更癱倒坐在上，現場陷入一片混亂。

片段火速在網絡瘋傳，不少網民猜測新娘是否被迫婚，看見前男友現身以致突然情緒崩潰痛哭；當大部分人都以為前男友是到婚禮「踩場」，他在受訪時卻表示自己收到新人邀請才到場，當天一直與新娘家人坐在一起，無意在婚禮上製造麻煩，並強調自己與新娘和新郎的關係很好。他又透露，過去曾與新娘交往2年，如今到2人的婚禮只是為了送上祝福。

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早前內地流傳兩大財團的兒子和女兒成婚，婚禮不但出動到直升機和名車，婚宴每圍叫價約6.8萬人民幣（約8萬港元），賓客飲用的礦泉水亦要近每支300人民幣（約355港元），整場婚禮埋單要花近億元。