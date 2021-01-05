老公工餘瞓身做打機YouTuber　人妻呻被冷落求救：我已經忍唔到佢

拍片成為新興潮流，只要一機在手，人人也可成為主角。有港女於討論區發文，大呻老公前年開始成為打機YouTuber，為了宣傳及回應粉絲，放工後幾乎將所有時間用於經營頻道，漸漸影響夫妻關係。她直言兩人愈來愈冷淡，一言不合便會爭執，感到心灰意冷，「佢好似完全沉迷喺佢個世界」，感到自己像「一個多餘的存在」，港女只好發文訴苦並請教網民應對方法：「有什麼方法可以令佢返返以前咁樣？」

有港女大呻老公為了經營遊戲YouTube頻道而冷落自己，直指夫婦之間愈來愈難溝通。（示意圖，資料圖片）

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「我已經忍唔到佢了。」該名港女於親子王國討論區發文，指丈夫自前年開始經營有關遊戲的YouTube頻道，至今已有數千人訂閱。為了拍片及解答網民問題，丈夫每日放工後都花很多時間準備，「每日收工返來開住一個手提電腦，兩個手機，仲忙過返工」，漸漸對她愈來愈冷淡。

她大呻，每次發短訊給丈夫，「佢嫌我阻住佢將我設咗免打擾，可以打幾百個字畀一個唔識的網友都唔想覆我一個字，甚至同我講佢根本冇睇」。以往兩人回家後都會閒話家常，惟現時丈夫卻不瞅不睬，「同佢講嘢唔係應付式有聽冇入腦，冇意識到我講啲咩，就係覺得我講啲嘢好無聊，總之覺得我唔應該煩住佢」。

按圖看港女訴苦全文▼▼▼

種種經歷令她對夫妻關係心灰意冷，直指愈來愈難與丈夫溝通，「佢好似完全沉迷喺佢個世界，而我雖理解但無法有任何興趣」，只好發文訴苦及求教網民：「我已經忍唔到佢了。有什麼方法可以令佢返返以前咁樣，不是阻止佢去做自己喜歡的事，而是不再將我當成一個多餘的存在？」

網民看過帖文均安慰樓主以開放態度對待，認為她可嘗試了解丈夫的興趣並給予支持，相信對方也會察覺，「建議你唔好阻住佢打機，因為真係好影響感情」、「試下學剪片呢啲後期工作去支持佢，千萬不要將自己變成阿媽咁」。亦有人建議樓主發現自己興趣，學懂享受夫妻各自的自由時間，「先過自己生活，約朋友出去，唔好圍住佢轉」。

打機的確有機會影響夫妻關係！曾有港女在討論區發文，指老公突然沉迷打機，行為異常，看過他的手機後，竟發現他與1名遊戲內認識的女子有曖昧關係，成為夫婦感情危機的導火線！

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