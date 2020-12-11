極殘忍｜不滿7周大兒子哭聲阻打機　23歲爸爸竟拿BB頭敲地致死

打機玩遊戲要適可而止，該停則停，否則抱憾終生。澳州一名23歲的新手爸爸，去年照顧只有7周大的兒子時照樣打機，因不滿哭聲打擾，竟將兒子瘋狂摔動，更用寶寶的頭部敲打地面，後來媽媽察覺有異將寶寶送院。爸爸去到醫院知道兒子不治後竟馬上逃走，至警方全州通緝後他才自首。案件近日審理，法院指這個爸爸「對PlayStation非常着迷」，而且為人易怒，干犯殺害兒童罪，將面臨20年監禁。寶寶媽媽發現他逃走時心已死，斥他不配叫爸爸，不值得寬恕。

23歲新手爸爸Joseph McDonald殺死只有7周大兒子，之後還說謊和逃走。（警方圖片）

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23歲新手爸爸Joseph McDonald是一名鋸木廠工人，長期沉迷打機，事件發生於去年10月24日，McDonald和7周大兒子Lucas待在休息室，當時寶寶媽媽Samantha Duckmanton聽到沙啞的哭叫聲，她呼喊McDonald問發生什麼事，對方回應正用襁褓包裹嬰兒，所以寶寶才哭叫。

實際上，McDonald因不滿兒子的哭聲打斷他玩遊戲，拿兒子摔動撞擊，然後將兒子放回搖籃，繼續打PlayStation遊戲，用腳踩搖籃搖兒子。嬰兒傷勢一路惡化，但McDonald繼續打了數小時遊戲，之後更睡着。Duckmanton隔天發現Lucas有異，他的眼睛無法聚焦，手腳會做奇怪動作，而且不願進食，馬上帶他到醫院。

醫生檢查發現寶寶腦出血，至29日寶寶因「頭部受創」死亡，其間McDonald曾向一名醫生說謊，沒有透露自己的惡行，而是聲稱兒子只是突然變「蒼白，呼吸得非常安靜」。翌日，醫護人員會見嬰兒家屬，懷疑嬰兒的死並非偶然，McDonald什麼都沒說。Duckmanton一度和McDonald對質，問她聽到兒子哭聲時，到底發生什麼事。

Joseph McDonald知悉兒子死訊後，馬上從醫院逃走。（9NEWS新聞截圖）

McDonald之後逃離醫院，並躲到墨爾本東南部諾丁山（Notting Hill）的馬棚裏，警方發出全州通緝令，他一度想繼續逃亡，但11月2日選擇自首。

調查發現，Lucas身上有鈍器創傷，認為McDonald曾對兒子使用暴力，檢察官指，可能是直接撞擊嬰兒頭部，或拿嬰兒的頭部去撞其他東西，但可以肯定是他的行為造成嬰兒的致命傷。McDonald後來承認自己曾將兒子頭部揮動及敲打地面。而McDonald殺死兒子前的幾周，曾用手機搜尋關於「憤怒管理」的資訊，調查人員認為他情緒有問題。

嬰兒母親Duckmanton接受外媒訪問時，批評殺嬰是膽小鬼的行為，自己愛叫兒子做bubby，憶述事發時她其實就在隔壁，「如果我叫他（McDonald）去洗碗，由我照顧bubby，他（Lucas）今天還活着」，事件至今仍困擾住她，「我無法保護兒子，因為我信任Joseph，我愛他」。

Duckmanton指作為父親應該要保護孩子，但她承認至今為止都不知舊愛內心深處想什麼。她回想自己接過死去的兒子，抱在懷裏不想放手時，McDonald突然消失，發現他那時就逃走了，心已死的她，形容這個殺嬰犯不配叫爸爸，不應得到寬恕。

法院指，McDonald早前已承認一項殺害兒童罪，殺死自己53天大的兒子Lucas McDonald，面臨最高20年的監禁。McDonald有易怒的問題，曾吸毒並沉迷遊戲，「對PlayStation非常着迷」，會因輸掉遊戲感沮喪而且憤怒。McDonald的律師承認，他有情緒問題容易發怒，會出現「自發的憤怒行為」，但他願意接受應得的懲罰，又指直接認罪可讓家人免受審理過程的痛苦。

（綜合）