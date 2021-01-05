行山友遺3大袋垃圾掛上樹　前主播網民齊罵缺德：林村許願樹咩？

【行山 / 大自然 / 遠足 / 垃圾】早前3日的元旦連假，不少市民都趁機郊遊遠足，但假期過後的山上垃圾情況，卻令人相當震驚與惱怒。前新聞主播魏綺珊日前在facebook分享，遠足時目擊有人把一袋袋垃圾掛在樹上，附近草叢亦有大量紙巾，環境非常惡劣，網民都怒斥缺德，又指「林村許願樹咩？」

從上載的照片可見，樹上掛有3袋垃圾，其中一袋疑裝有外賣餐具等，而草叢中亦有大量用過的紙巾。（魏綺珊fb圖片）

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魏綺珊日前在fb發文，指行山時見到有人將垃圾掛在樹枝上，「心裏講咗句粗口，再暗暗詛咒啲人」。從上載的照片可見，樹上有3袋垃圾，其中一袋疑裝有外賣餐具等，而草叢中亦有大量用過的紙巾。

不少網民都同樣表示「睇到想講粗口」，批評遊人的質素表露無遺，又怒斥「帶得上山就自己拎埋落去」。有網民則不解為何要掛在樹上，「呢個係新式許願垃圾寶牒？」有人則估計可能是不想野狗、野豬等摷垃圾，不過無論如何都應該自己帶走丟掉，「邊個會幫你收垃圾？」

塔門元旦假期過後垃圾盛況▼▼▼

Facebook專頁「西貢牛」前日（3日）都貼出塔門垃圾的情況，包括涼亭位置佈滿大量食物包裝、膠袋、即棄餐具、膠酒杯，甚至有青口殼、公仔麵等，發帖者直言「我以為去咗垃圾房」，又指此處跟垃圾桶只距離少於1分鐘路程。版主表示，這堆並非太耐無人清走累積而成，而是「新鮮24小時內製造」，清潔叔叔已經日日無間斷不停清垃圾。

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