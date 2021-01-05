幾時有得再去旅行？網民大幅調整預期至少睇到2022年：遙遙無期！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續不止，英國昨日（4日）宣布第3度封城，日本亦計劃再次宣布東京及附近的3個縣進入緊急狀態。香港人出名有嚴重旅遊癮，疫情下被困香港近1年，有網民就在討論區上發文，問大家原本預計幾時可以再次出國，不少人都估計2020年內應可以恢復如常，不過亦有悲觀的人笑言隨時「以後都冇Leisure Travel（消閒旅遊）」。

2020年3月15日，疫情下航班大減，赤鱲角機場停機坪停泊着多架飛機。（資料圖片／余俊亮攝）

疫情下航運業大受打擊，香港國際機場亦變得冷清，點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼

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網民「慘過番印度」在連登討論區上發文，問其他人本來預計疫情何時就會完結，可以坐飛機到其他地方旅遊。他指自己在去年1月時估計，最壞情況在去年聖誕節已經可以坐飛機，「點知都係諗多咗」。

當然不少網民都像樓主一樣樂觀，原本認為新冠肺炎只是數個月的事，2020年內或2021年已經可以如常旅遊：

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不過對於疫情，抱着悲觀想法的網民亦都有一定數量，最壞的甚至覺得已經不可能再有Leisure Travel：

同場加映：疫情拖垮日本旅遊業 盤點6間結業人氣店 東急Hands分店都捱唔住【點擊下圖放大立即睇清楚▼ ▼ ▼】

疫情拖垮日本旅遊業 盤點6間結業人氣店 東急Hands分店都捱唔住

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同場加映：香港與新加坡政府早前達成旅遊氣泡協議，但因疫情反彈而至今未有正式實施，當時網民曾列出6個不想去新加坡的原因，但最後因1個理由仍然會去【點擊下圖放大立即睇清楚▼ ▼ ▼】

【旅遊氣泡】網民6個不想去新加坡的原因 但因一個理由都會去

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