非公務員不准交往　台女遭父母要脅脫離關係：像做了十惡不赦的事

「木門對木門，竹門對竹門」是上一輩常見的擇偶原則，但今時今日竟有父母以職業限制子女的交往對象。有台女於討論區發文訴苦，指她本身為公務員，與男友發展遠距離戀愛約2年，父母得知她拍拖本來十分興奮，但當知道男方並非公務員竟立刻變臉勸分，甚至要脅要跟她脫離關係，令她大感失望，坦言難以愛情家庭2選1，「其實我真的不知道自己到底做錯了什麼，在他們眼中我好像做了什麼十惡不赦的事情」。

台女與打工仔男友拍拖2年，早知父母得知男方並非公務員，即要脅她不分手便脫離關係。（《原諒他77次》劇照）

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「人生真的好難，我的心也是肉做的，真的好痛。」該名台女早前於Dcard討論區發文訴苦，25歲的她是個公務員，與男友「Long D」戀愛接近2年，卻一直沒有讓父母知道。她說自小父母管教嚴格，更命令她只能找同為公務員的男性發展，「尤其在我交往前就一直耳提面命，將來只能跟公務員在一起，薪水才穩定」。

至去年最後1天，她終於向父母坦白交往的事，「起初他們很開心，拼命追問我對方家庭背景與職業，得知不是公務員只是一般私人企業上班族，開始叫我跟男友分手」。她遂解釋與男友還未談婚論嫁，希望讓父母安心，然而父親卻情緒勒索，批評男友作為打工仔薪金不穩定，「他說人往高處爬，為什麼我交往一個做工的」，甚至開始人身攻擊，「說我三八，還沒論及婚嫁還跟和對方父母出遊，家門不幸才生到這麼丟人現眼的女兒」。

台女指父母想法傳統，更要脅她如不分手就斷絕父女關係。（《早熟》劇照）

最終父親向台女發出「最後通碟」，要脅如不分手就斷絕父女關係，「很明顯他希望靠重話來讓我在男友和父母之間選擇其中一方」。她大呻父母一直非常傳統，今次事件更令她深感失望：「其實我真的不知道自己到底做錯了什麼，在他們眼中我好像做了什麼十惡不赦的事情。」幸好還有弟弟支持她，兩人商量後決定暫時在家不再提及男友的事，亦暫不會到男友家過夜，然而她卻希望找到治標又治本的方法，改變父母的思維。

帖文令不少網民感到震驚，紛紛勸她不用介意父母的想法，「未來的生活是妳自己的，你應該為妳自己着想多一點，不要讓父母操控了妳的未來」、「你的人生是你自己的，只要你做出的決定不會在未來的某個時刻感到後悔，不論什麼決定都是最好的決定」、「生活還不是妳自己要過，這時候就可以看看妳男友要怎樣支援你了」。

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