與女友育1歲兒　台男嫌麻煩想分手：孩子也不搶了　1句話被鬧爆

為人父母，理應努力肩負養育孩子的責任，但最近有台灣男子在討論區發帖求助，指與女友和1歲兒子一起生活，原擬明年結婚，但他每月收入僅得2.5萬台幣（約7000港元），支出讓他「喘不過氣」，現在只希望分手回復單身，坦言「孩子也不搶了，給女友就好，我懶的養了」，並詢問網民意見，「該提什麼理由分手比較合適呢？」，1句話引來網民集體炮轟，怒斥他是無恥渣男。

有台灣網民發帖表示與女友交往3年，育有1名孩子，但他卻認為養小朋友太麻煩，而打算悔婚並分手。（《多功能老婆》劇照）

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該名台男在平安夜（24日）於Dcard發文，表示與女友交往3年，由於「不小心有了孩子」，原本打算明年結婚，兒子目前已1歲；不過，他現時卻想悔婚，直指「小孩好麻煩 ，只會一直哭，也不會體諒父母」，抱怨女友的脾氣變得暴躁，經常生氣。

樓主續指，自己每個月收入只有2.5萬台幣（約7000港元），但養活一家三口的開支已讓他吃不消，「現在想提分手，孩子也不搶了，給女友就好，我懶的養了，還是單身爽，想幹嘛就幹嘛」，甚至表示假如孩子日後學有所成，才回去與他相認，「如果以後孩子有成就在回去認，如果沒有成就就算了吧」，在文中向網民徵求意見，「該提什麼理由分手比較合適呢？」。

樓主問網民應以什麼理由向女友提出分手，惹起眾怒。（示意圖 / Aditya Romansa / Unsplash）

帖文隨即被大批網民怒轟，直斥樓主是渣男，「沒錢養就不要生啊」、「25k敢不戴（保險）套，現在的後果就是你應該承擔的」、「渣成這樣還敢貼出來（發帖）」，並反斥樓主思想不成熟，「好不負責任，你還是一輩子單身比較好」。

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