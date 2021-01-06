台女便利店取紙箱幫流浪貓避寒　巧遇同事被誤會：真有這麼窮嗎？

超強寒潮早前影響台灣，有關心流浪貓的台女就想到去便利店取紙箱，幫牠們搭建臨時的避寒地方。不料她在取紙箱的時候卻遇上同事，誤會她是要拿紙箱去回收，因而被問「真的有那麼窮嗎」，令她幾乎忍不住要笑出來。

台女從便利店及水果店取來紙箱，讓流浪貓可以有避寒的地方。（facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」圖片）

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台女在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上分享故事，她指早前的寒潮來得又急又快，晚上9時下班就立即到便利店問店員有沒有紙箱可以給她，讓貓咪們在寒冷下仍然可以保暖。女店員辛辛苦苦才找到1個，不過剛好店內有1名善心大姐說她有紙箱，原來她家中經營水果店，所以給了1個又大又厚的紙箱她。

台女拿到紙箱之後回家，將朋友捐贈的衣物都鋪上去，然後再雨衣包在外圍以免進風。台女的紙箱拿到街上就立即有3隻花貓躺進去睡，其他箱子也有貓進去避寒，成為令街上的流浪貓免於寒風威脅。

不過事件中令台女印象最深刻的，是在便利店取紙箱的時候，剛好遇上公司的男同事，或許是因為看到她手持紙箱，就以為她窮得下班後要到便利商店取紙箱回收賣錢，「他說我真的有那麼窮嗎？害我一直想笑」。

事件引來大量網民激讚，「感謝感恩有你，為這些可憐貓咪感恩，你會有很大福報」、「看到貓貓熟睡的瞼，好人會有好報的」、「謝謝你跟熱心的水果店姐姐」。

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