無所不在的主子統治地球前,其實早已攻佔大銀幕。有熱心網民在Twitter建立一個名叫「Is there a cat in this movie?」(這部電影有貓嗎?)的帳戶,讓各位貓癡與戲癡一齊腦震蕩,想想主子到底有無在電影「出鏡」。這個帳戶非常有心機,翻遍古今中外的新戲及經典電影,由動畫《反斗奇兵4》遠至1939年經典電影《綠野仙蹤》都有答案,認真有心思!