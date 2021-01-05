菲律賓超狂黑色鬆獅犬　竟撞飛主人眼角膜　事後人狗關係卻更親

大家都喜歡大狗狗嗎？看起來活潑可愛、雄壯威武的大狗狗，其實力氣也超大，常常不小心就讓人受傷，有時還會傷及重要部位呢。有一位菲律賓的狗爸爸就在社團發文述說自己的慘痛經歷……

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中文翻譯版：

上週日，我躺在床上正想好好在 Netflix 挑部電影，我的黑鬆獅犬「Moose」像以往一樣跳上床，想要我幫牠在胸口搔一搔、抓癢；但是……Moose 突然失去平衡跌到我臉上，竟然把我右邊的眼角膜撞掉了一層！我大聲尖叫，然後馬上被送進附近的醫院，還好傷口並沒有太深。

處理完畢後，我回家後呼喚 Moose，發現牠正躲在床下簌簌發抖，看起來十分害怕又焦慮。聰明的牠，知道自己做錯了。我坐在地上靠近牠，並持續呼喚著牠的名字，牠才走出來把大頭放在我膝蓋上，輕輕靠著，以表示歉意。

我還有飼養著另一隻西施犬，牠比較具有保護特質。牠對 Moose 闖禍感到很不高興，會做出攻擊行為，我不得不把牠們分開。後來幾天我一直躺在床上休養。Moose 每隔一小時都會進房來探視躺在床上的我（以每天睡 22 小時的鬆獅而言，這點真的不容易）。因為這場意外，牠變得非常黏人。

親愛的男孩，爸爸沒有怪你。我知道狗狗能感覺人類的痛楚。你不是故意的。爸爸永遠愛你。目前我的視野還是有點模糊，但它已經漸漸進步了。

同場加映：【正義貓衝診所救毛孩】

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