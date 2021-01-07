調景嶺街坊時薪$66請兼職家務助理　日做4個鐘煮2餐惹熱議

忙碌的工作節奏令不少港人難以兼顧家頭細務，家務助理至今變成搶手之選。而最近有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。

有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。 （《逃恥》劇照）

該女網民近日於facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」撰文，稱有意招聘1名兼職家務助理，主要幫忙買餸煮飯包2餐。她更於文中列出要求及工作細節：

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帖文引來不少網民討論，有網民以樓主的出價粗略計算，假設每月大約做17日、日做4小時，時薪是66元，但現時普遍請家務助的時薪至少100至130元，質疑樓主的出價是不合理的薪金水準。

部份網民又指每日工作時間太有限，買餸後更要煮2餐，甚至有機會要做家務，幾乎要爭分奪秒，「坦白講，4小時，買埋菜（街市轉個圈好易一個鐘）上到你屋企擺低（都要飲杯水，去個廁所架）再開壇洗切煮，清潔個廚房，再加埋小量家務，好趕呀呀呀！」；其他人表示自己亦未必做到，「剩係識煮公仔麵ok嗎？可加腸仔魚蛋」、「每日去超級市場買幾個杯麵，再上樓做家務，時間啱啱好」、「其實係咪報名參加家務比賽」。

（facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」）

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