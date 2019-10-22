急請洗碗工時薪$48.5列7大要求　肥胖奇形怪狀免問　網民：搵鬼做

職場就是「人搵工，工揀人」，不少僱主都會列出各式各樣條件，但當中有些要求卻令人莫名奇妙。近日有一則洗碗工招聘廣告引起熱議，當中列明求職者需符合「7大要求」，包括「不要肥婆、不接受奇形怪狀的樣子」等，有網民直言「似選港姐喎」，又指「洗個碗都咁多要求，佢自己做返啦！」。

在香港洗碗工本來已不容易聘請。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有僱主近日在facebook貼出招聘告示，指餐廳急請洗碗工，每日工作8小時，中間落場4小時，並列出「7大要求」。當中不乏奇葩條件，包括對應徵者的樣子有要求，而其中「垃圾要由7樓搬去垃圾房，每日三次」，則被網民批評不人道，而重點是時薪只有48.5元。

該facebook還貼出另外一張西餐廚師招聘告示，列出的6個要求同樣奇怪，包括「高大有力、五官端正、沒有體臭」等，令人質疑是否招聘「香港先生」，但僱主卻留言稱已請人，「20幾人排隊」，似乎不乏應徵者」。

↓↓↓ 招聘洗碗工7大奇葩要求 ↓↓↓

↓↓↓ 招聘西餐廚師告示更奇怪 ↓↓↓