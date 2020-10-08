港媽招聘保母照顧子女　時薪僅52元包煮飯清潔　有個要求仲離譜

很多人都會在網上招聘鐘點或保母，不過近日一篇招聘告示卻引起嘩然，皆因該港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評樓主開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，「邊有人肯做？」

很多人都會在網上招聘鐘點或保母。（示意圖，GettyImages）

該港媽在facebook群組「鐘點/家務助理集中地((香港)) 」發帖，招聘保母照顧一名7歲小學生，但當中要求還包括預備兩餐，及清潔家居等鐘點工作。招聘詳情如下▼▼▼

樓主在帖文中補充指，家中另有人協助，只需做簡易工作，而實際工作時間及日數可商議。不過帖文一出，隨即引起熱議，有人批評樓主出手太低，「可以請到咩質素嘅保母」、「出去炒散都至少60啦」、「5年前請鐘點都100蚊一個鐘喎」，又指「如果咁簡單，自己湊返啦」。另有網民認為最大問題是「中間落場1個鐘又返嚟，邊有人肯呀？」、「其實落場係畀佢去買餸煮晚餐？」。

根據服務交流平台HelloToby顯示，現時聘用一位保母每小時90元起，5小時以上則為85元一小時；而家居清潔或上門煮飯的家務助理，時薪則達107元起。另外，翻查僱員再培訓局「樂活一站」的薪酬參考表可見，家務助理時薪由85至125元不等，按居住地區調整薪金。

有孝順仔曾在fb發帖招聘「夜間helper」照顧家中長者，由凌晨12時至早上6時，每周6天工作，月薪6000元。不過帖文中標榜「半筍工」，又指工作量不多，但經網民計算後發現時薪僅得約40元，因而引起熱議▼▼▼

招聘「夜間helper」詳情▼▼▼

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