港女得知懷孕1周　男友提分手消失　供樓壓力兼家人斷聯絡感崩潰

生兒育女不容易，做單親媽媽獨力照顧孩子就更加困難。一名港女在網上討論區發文，指得知自己懷孕1星期後，慘遭同居男友甩拖，其後表明懷有身孕，對方即「潛水」不理，大呻愛情、工作及家庭都盡不如意，但因為一個經歷更珍惜腹中孩子，決定將BB生出來獨力照顧。

有女網民在連登討論區發文，指得知自己懷孕1星期後，慘遭同居男友甩拖，其後表明懷有身孕，對方即「潛水」不理。（示意圖，GettyImages）

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「所以話命運真係鍾意整蠱人。」該名女網民「不懂撒嬌的人母」近日在連登討論區發文，指本來跟男友同居，但知道自己懷孕1星期，還未及告知對方時就被分手，即時苦苦哀求都未能重修舊好。身邊友人看不過眼，遂將事主懷孕一事告知男方，他才帶事主去驗孕，但最後還是「潛咗水」。

由於自己剛轉新工，未夠一年未能享有有薪產假，只能請無薪假，令事主大感崩潰，不但生孩子「樣樣都係錢」，剛置業的她明年起更要開始供樓，一闊三大令她相當頭痕。不過懷孕期間一次經歷，反而讓她更珍惜肚中的小生命。

【港女得知懷孕一周被分手】全文▼▼▼

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種種不如意，加上幾年前與家人爭執，「同老豆斷絕關係」，搬出後已很久沒跟他們聯絡，此情況下都未知如何開口交代，因此事主感到更加迷惘，直言想放棄所有，移居到加拿大生活。

帖文引起網上熱烈討論，不少網民都認為事主應再三考慮生育問題，始終獨力照顧兼要努力工作供樓實非易事，但亦有人留言鼓勵，着她好好照顧自己身體。

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