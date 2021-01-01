難抵已婚上司熱情追求　港女願當小三等離婚坐正　網民：天方夜譚

辦公室戀愛總是不被看好，如果是跟上司發生婚外情，更不容易處理。有網民在討論區分享其友人戀上已婚上司，甘願做小三的故事，兩人不但愛得火熱，如「糖黐豆」一起上班下班，每星期都會幽會進行親密行為，近日有婦之夫聲稱會跟老婆離婚，承諾跟友人結婚，唯樓主擔心她被騙，不知應否開聲勸阻。

有網民在討論區分享其友人戀上已婚上司，甘願做第3者的故事。（示意圖，《夫妻的世界》劇照）

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該網民日前在「親子王國」討論區，以「我朋友做人小三」為題發文，指一位30歲女友人正跟已婚上司擦出愛火花，對方大獻殷勤落力追求，如每早晨都買早餐給她，又接送她上班等，兩人平時會一起吃午飯和放工，還「個個禮拜上床」，愛得非常癡纏，維持了半年時間。

帖文指該上司是部門主管，向友人聲稱跟老婆關係出現問題，「話佢老婆唔做嘢、大大食懶， 開口埋口問佢攞錢，又惡對佢唔好，又肥又唔打扮」，現打算跟老婆離婚，以迎娶樓主朋友。

樓主稱，其30歲女友人正跟已婚上司擦出愛火花，對方大獻殷勤落力追求。（《撒嬌女人最好命》劇照）

不過樓主則直言「有可疑」，擔心友人被騙，「驚佢畀個男人呃幾年唔離婚」，認為女人青春有限，「到時人老珠黃」。樓主指今年聖誕節朋友都是獨自度過，「如果唔care老婆，使咩咁驚唔約你」，但令人奇怪的是，即使上司每日在家，都仍然可跟友人保持聯絡。她指朋友「迷晒落去」，兩人的事情亦已浮上水面，成為同事間茶餘飯後的是非話題，就只得男方老婆不知情。

帖文引起網上熱議，不少網民都對名男上司不予信任，「等佢真係離婚先好信」，認為這種男人會為她主動離婚是天方夜譚，又指即使朋友將來由小三變正印，都難防對方再出軌。但有人則建議樓主少說為妙，「你講咩佢都聽唔入耳，無謂傷感情」。

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