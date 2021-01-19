台灣新生代女神主播排行榜　第一名憑甜到漏笑容老嫩通殺大熱稱王

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字正腔圓是基本、外型條件是加分，專業度和社群影響力才是決戰關鍵！新聞台各家美女主播新人輩出，但要做出個人特色、被觀眾記得，自帶討論度光環，才是主播地位屹立不搖的基礎。

許多台灣鄉民紛紛討論誰播報脫穎而出、誰更有討論度，誰更有影響力，可見除了電視觀眾的收視壓力，新一代女神主播更要通過網路世代的全面檢視，全方位發展，創造超乎過去的社群影響力。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，35歲以下最熱門的新一代全方位女神主播，看看她們對於Facebook和Instagram的社群經營，誰會是TOP1？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月14日至2020年11月12日，共一年。系統觀測臉書（Facebook）和Instagram（IG），針對討論『35歲以下新生代女主播』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

台灣十大女主播。（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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