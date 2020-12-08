台灣最美星二代登熱搜！李㼈17歲女李紫嫣爆紅　仙氣十足卻極怕醜

現為女團PER6IX成員的李㼈女兒李紫嫣，外表清新脫俗，她帶點稚氣的聲音，但對於未來卻是“什麼都不怕”，眼前這位將滿17歲的女孩，帶著超齡的態度準備迎向未來。

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對於星夢這件事，李紫嫣表示其實家人對她影響不深，當時會加入團體PER6IX理由很單純：「我小學五、六年級的時候，因為看了一個韓國團體Seventeen，他們熱愛舞台以及給觀眾的喜悅，讓我就算心情不好，也能被他們感染，我希望可以成為那種人。」身在演藝世家，燃起她表演夢的人，反而是心中的偶像。

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「我希望可以靠自己的努力跟實力被看見，爸爸知道我的想法，他也是等到我開口遇到問題時才會指導我。」起初在參加選拔時，在徵選及一連串的淘汰賽，然後直至要簽約前，所有工作人員才知道原來她跟李㼈的關係，而愛女心切的李㼈也選擇後退一步，扮演後盾的角色。

在加入PER6IX後，“內向”成為她適應團體生活的第一項課題：「我是一個很容易緊張的人，所以要融合到團體中本來就需要一些時間，但PER6IX的團員們個性剛好跟我相反，她們很熱情，會無時無刻找我去吃飯、逛街出去玩的那種！」團員的熱情感染了李紫嫣，也打開她害羞的心門。

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「17歲是最後的“未成年”，我其實有點緊張，因為這意味著可以任性的時光只剩下最後一年，希望自己跟可以跟幼稚的情緒道別。」年底對李紫嫣來說很特別，除了迎接17歲生日的到來之外，同時準備進入成年階段：「18歲之後，我得為做的每件事情負責，面對成年雖然仍有一絲絲恐懼，可是又很期待！因為18歲就好像在不同世界，感覺會多了點大人的想法。」

拍攝過程中，李紫嫣對於鏡頭的生澀，成為她最珍貴的寶藏，每一個眼神的清澈、自然的神情則成了她最好的化妝品，比起急於讓自己變得成熟，或許她該享受的，便是現階段對於所以事物都充滿好奇與熱誠的心。

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