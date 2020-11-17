數據分析PTT爆紅5位台大女神　「小周慧敏」陳匡怡清新脫俗排第4

當年稱霸PTT的「台大五姬」有著高學歷和高顏值的農推蔓、資工彌、國企匡、戲劇依和獸醫乃（翁滋蔓、余函彌、陳匡怡、吳依潔、劉乃潔）在當時掀起不小的轟動，就有網友好奇，曾經風靡網路的她們現況如何。今天小編就帶你一起看看，大家最近都在討論台大五姬什麼呢？

★ 農推蔓／翁滋蔓：搭肩闊少甜蜜約會｜近一年網路聲量：7861

有著「甜心女神」之稱的翁滋蔓笑容甜美，跨足主持、歌手、演員等多個領域，都受到外界肯定。雖然近年來她在演藝圈的作品並不多，但時常會在社群上分享奢華的生活，由於今年初被週刊拍到和闊少男友在街頭約會，因此在網路上造成一陣討論，成為五姬中網路聲量最高的女神。

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★ 資工彌／余函彌：和演員約會慘被分手｜近一年網路聲量：1441

2010年，余函彌靠著「台大五姬」的稱號出道進入演藝圈，不過3年後有報導指出她因為不受關注，已經選擇淡出演藝圈。余函彌曾經營自服飾店，但被爆出是淘寶貨後就將品牌關閉。去年她在貼出和演員王家梁的親密約會照，還被週刊拍到一起去看電影，照片曝光後余函彌就無預警「被分手」，令她相當難過。

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★ 國企匡／陳匡怡：益智節目第一位成功選手｜近一年網路聲量：395

由於氣質清新脫俗，陳匡怡曾一度被稱為「小周慧敏」，還受邀演出《我可能不會愛你》中大仁哥的女友Maggie。聰明的她2018年因為在益智節目中答對全部題目，成為開播以來的第一位成功的參賽者。不過近年陳匡怡的作品不多，她去年夏天被週刊直擊素顏逛夜市，幾乎沒有被路人認出來。

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★ 戲劇依／吳依潔：掰了主播和小開生下2女｜近一年網路聲量：562

戲劇系的吳依潔畢業後靠著自己的努力，成為中天電視台的新聞主播，被媒體封為「主播女神」。吳依潔2014年嫁給神旺集團小開蔡紹仁後，就卸下主播光環淡出演藝圈。如今兩人也有2個可愛的女兒，她也偶爾會在社群上分享家庭生活，看得出來相當幸福，被公認是五姬中嫁得最好的。

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★ 獸醫乃／劉乃潔：劍橋博士專攻學術領域｜近一年網路聲量：189

獸醫系的劉乃潔是「台大五姬」中唯一沒有進入演藝圈的女神，她畢業後取得了英國劍橋博士學位，研究主題還獲得BBC1關注，至今仍活躍在學術圈中，是絕對的學霸。不少網友都分享喜歡劉乃潔的原因「長得漂亮成就又好」、「全靠自己」、「唯一支持乃姬」，大讚她是「五姬中最好的」。

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