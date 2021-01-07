泰國機場行李檢查驚見「木乃伊」　網民齊猜究竟是什麼　估中有獎

「木乃伊」出現注意？香港泰國文化協會昨日（6日）在facebook專頁分享一張有趣圖片，指在泰國機場發現一件神秘行李，外形超像小朋友的屍體，令當局大為緊張，最後打開一看得啖笑，關員即放行。協會就趁機舉行有獎問答比賽，邀請大家齊齊競猜該件「木乃伊」究竟是什麼，引來網民熱烈回應。

泰國機場發現一件神秘行李，外形超像小朋友的屍體，令當局大為緊張，最後打開一看，原來得啖笑。（香港泰國文化協會fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

香港泰國文化協會fb專頁上載多張令泰國海關大為緊張的照片，指「小編」朋友到泰國乘坐內陸機，排隊等候行李過機檢查時目擊一場小風波。由於前面旅客的物品超似小朋友的屍體，令機場上上下下即時高度戒備。即使該名旅客堅稱不是屍體，海關人員還是要求打開檢查，一看之下發現虛驚一場，即刻放行，不過還是提醒他「下次唔好咁樣包，因為真是嚇死人」。

專頁還邀請大家競猜包裹中的物品究竟是什麼，表示估中有小禮物一份，並指於今日（7日）下午5時公布，網民紛紛留言，提出大量有創意答案▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

相信大部份網民都猜不中！專頁就撰文介紹這位「Ai Kai 艾溪」，是泰國南部那空是貪瑪叻府Nakhon Si Thammarat 非常著名的天童代表，聲稱很靈驗而且神奇，在一間頗有名的寺廟Wat Chedi內被供奉。

原來行李入面是泰國的Ai Kai 艾溪仿製像。（香港泰國文化協會fb圖片）

【潮語大挑戰】（01熱話製圖）

+ 23 + 23 + 23

同場加映：多啦A夢「黃變藍」原因 被老鼠咬？喊到甩色？3種說法即出賣年齡