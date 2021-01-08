大灣區青年就業計劃申請Q&A｜月薪至少1.8萬元！申請須符3大條件

【大灣區青年就業計劃申請】政府公布「大灣區青年就業計劃」詳情，引起網民關注，而青年人須符合3個條件才可以申請。本文盤點「大灣區青年就業計劃」申請資格及待遇。

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「大灣區青年就業計劃」旨在鼓勵青年人到粵港澳大灣區內地城市工作及發展事業，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請參與，須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。

計劃共提供2 000個名額，當中約700個為創科職位，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月10,000港元津貼，為期最長18個月。

至於有興趣申請的青年人，須符合以下3個條件。

「大灣區青年就業計劃」申請條件＋須知▼▼▼

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