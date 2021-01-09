學生馬路狂奔追校巴　熱心私家車鐵騎接力幫忙　7萬網民感動激讚

「我想這是台灣最美好的風景」，早前1名台女在網上分享父親上班時遇到的溫暖畫面，剛好被電單車的車Cam記錄下來。影片起初見1名高中生，在馬路上拔足狂奔數百米追校巴，片主擔心釀成意外便追上前，卻看到有私家車和電單車司機「截糊」，分別叫學生上車和幫忙截停校巴，終讓學生成功搭上校巴，片段感動大批網民。

有台灣高雄的司機日前目擊1則好人好事，1名男學生狂奔追校巴，不久即有熱心私家車和電單車司機出手幫忙。（fb「爆料公社二社」影片截圖）

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台女將車Cam影片上傳至facebook群組「爆料公社二社」，表示父親周四（6日）清晨6時許駕駛電單車上班，其間巧遇溫暖的橋段，更被其車Cam拍下來了，直言「我想這是台灣最美好的風景」。

片中1名男學生在看到校巴開出後，立即跑步橫過斑馬線追車，片主生怕對方有危險，便打算上前截停男學生，讓他上電單車再追，未料一轉彎，就看到1輛私家車慢駛，想載學生一程，但學生揮手道謝婉拒。

熱心司機接連相助，按圖逐格睇車Cam片

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男學生繼續一路跑，片主見狀只好改為幫忙攔下校巴，但駛至前方紅綠燈時，已有1名女鐵騎「搶先一步」，正通知校巴司機有人未上車，司機也立即開車門等待學生。皇天不負苦心人，男學生在馬路狂奔數百米，加上熱心途人的幫忙，他終成功登上校巴；片主也感動得指，「冷冷的早晨，卻有暖暖的人情」。

帖文在短短數天已獲逾7萬人讚好，司機們的舉動讓網民大讚「好暖心」，「人間處處有溫情」、「人品爆發的一天」、「高雄人熱情如火」，但也有人提醒注意安全和交通規例。

事件在網上引來熱烈討論後，男學生就讀的高中向傳媒表示，校方已通知負責校巴服務的公司在開車前，應先觀察周遭確保沒有學生準備上車，亦提醒學生不要因趕不上校車而作出有危險舉動，避免發生同類事件。

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