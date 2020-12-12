台灣最美風景│外籍男跌銀包　熱心男奇招尋人　拒收酬勞交還即走

台灣最美風景是人！不時有人在網上分享在台灣遇到的好人好事，讓人感受到當地濃濃的人情味。有現居台灣的外籍男子在網上發文，指自己日前在台北車站附近遺失銀包，內有現金、銀行卡和文件等重要物品，但自己未有即時察覺，反而是收到銀行職員主動來電才知悉。原來拾獲銀包的好心台男，雖未有方法直接聯絡失主，仍以奇招迂迴地與發卡銀行聯絡，並留下電話讓失主能取回失物。 外籍男憂心一夜後終取回銀包，本想好好表示道謝，例如付上車費或請台男喝杯咖啡，但台男交還失物後匆匆離開，不求任何回報，讓外籍男非常感動。

居台的外籍男子在網上分享好人好事，指自己不慎掉失銀包，幸好遇到好心人尋回，並主動歸還。（fb「Foreigners society in Taiwan 臺灣外籍劇團」圖片）

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外籍男將暖心經歷分享至facebook群組「Foreigners society in Taiwan 臺灣外籍劇團」，表示昨（11日）前往台北車站附近的商店，其間不小心遺失銀包，內有現金和銀行卡外，還放有一些文件。外籍男一直未察覺銀包掉失，直至晚上回家後收到銀行來電，職員指有人發現其銀行卡，希望與他聯絡，但基於客戶私隱，對方最終留下自己電話號碼，並讓銀行告知客戶遺失銀包一事。

外籍男續指，在接聽電話後才發現丟失銀包，便立即致電好心人，惟對方表示已經下班並離開店舖，相約翌日一早見面。時至今早，外籍男成功找到好心人取回銀包，形容對方一臉「ok bye」的神情，他本來想支付車費或請他喝杯咖啡，甚至擁抱一下，最終卻只能在對方離開前趕及說了聲「謝謝」。

外籍男指好心人歸還銀包時看似尷尬，並匆匆離開，他只趕及說一聲「謝謝」。示意圖。（Jonathan Duran/Unsplash）

外籍男稱男子交還銀包時看似很尷尬，「他拒絕了所有東西急忙離開」，不求任何報酬，這種態度令他大為感動，在帖文讚賞銀行的工作效率外，又指對方是「關心陌生人的熱心男子」，大讚台灣人的善心，稱「誠實是台灣人心中的共同價值，他們深信每個人都是誠實的」，更大呼自己熱愛台灣。

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