台捷運乘客暈倒命危　脫臼救護員出手CPR　學生急幫忙：震撼經驗

坐地鐵有人突然倒下，疫情下未必人人敢伸出援手！日前台北捷運有男乘客突然暈倒兼後腦滲血，沒有人即時伸出援手，後來一名救護員及學過CPR的男同學出手相助，兩人合力急救。他們後來不約而同在fb群組分享事件經過，學生稱這次是「很震撼的經驗」，更在群組內和救護員相認。其後急救員再發文，交代男乘客急救後已恢復心跳，網民大讚他是「藍衣天使」。

台北捷運一名乘客暈倒後腦滲血，幸得兩名熱心男網民幫忙CPR急救。（fb群組「救護公社」圖片）

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日前，有網民在fb群組「救護公社」貼文，稱29日晚上7時台北的龍山寺捷運站有一名老先生倒地後腦滲血，沒有人伸出援手，雖然他「雙臂習慣性脫臼兩邊各二鋼釘」，還是先跑去幫手CPR，月台人員還叫他留資料。縱使當時手很抖，但他作為救護員也只能盡力了，「右手染上患者的鮮血，這一刻我就知道，我就知道這是我的職責」。

其後，救護公社再有高中生發文，原來當救護員出手後還有人上前幫忙！該高中生說這次的經驗「非常震撼」，他經過見到一名老先生「OHCA」（到院前心跳停止），便衝下樓梯幫第一位出手的乘客，輪替為老先生做CPR，「頭部有重外傷，出了非常多血，起碼做了20個循環吧」。

台北捷運一名乘客暈倒後腦滲血，幸得兩名熱心男網民幫忙CPR急救。（fb群組「救護公社」圖片）

學生將考急救證書時學到的知識牢記心中，見到老先生眼睛有微微反應，「我心中非常的有感觸，手到現在都還在抖哈哈」，見到救護人員到場後就交給他們，還祝願老先生平安。兩位伸出援手的網民後來更在帖文中相認。

兩熱心網民帖文相認：

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網民們看完帖文後，大嘆可能是因為疫情緊張的關係，沒人敢當第一人出手幫忙，感激他們救人一命，形容是「藍衣天使」。不過也有網民提醒做急救時也必須做好自我防護，「染上患者鮮血是有風險的，但無論如何，都希望老先生康復！」救護員回覆指，他當時身上沒有防護手套，見老先生已倒地1分鐘，怕錯失黃金機會，故頂硬上了。網民也善意提醒，「只要能避開鮮血的物品阻隔即可，不一定需要手套喔！」

今日凌晨，救護員再發文稱該老先生經醫院搶救後已恢復心跳，目前正接受治療。他還特別感謝和他交棒的16歲高中生的挺身而出，還提到當年他曾在台北婦幼和平醫院骨科開刀3次，因為醫護的用心照顧，「我才下定決心當救護員，沒有你們就沒有現在的我」。

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