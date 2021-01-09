極殘忍！印度村民虐殺稀有海豚　木棍扑斧頭劈血染恆河

虐殺動物除了畫面恐怖，施暴時的笑聲更讓人心寒。印度Twitter日前瘋傳一條虐殺海豚的影片，引起網民關注，多名男子用斧頭及棍子，敲打及劈向海豚，流出的血染紅了恆河，即使岸上有人阻止，他們仍未停手。被他們虐殺的是受保護的「恆河豚」，目前印度水域只剩約3700隻。當地警方交代指已拘捕3名涉案男子，但卻引起許多網民不滿，因為影片中明顯有更多人施暴。

印度一群男子虐殺海豚，有人用刀捅、斧頭劈及用棍扑。（Twitter影片截圖）

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事件發生於印度北方邦普拉塔普加爾城（Pratapgarh），一群男子殘忍殺死稀有的恆河豚，影片相信由身在現場的人拍攝，之後被傳到社交媒體，激起網民怒火，不明這班男子為何要無緣無故襲擊海豚，當地傳媒形容他們的暴行將「恆河水染成紅色」。

影片中有多名男子圍住海豚，有人持木棍、部分人拿斧頭，其中赤膊男子用斧頭劈進海豚的身體將牠拖曳，橙衣男子從海豚身上扯出繩子狀的東西，一度激起海豚掙扎，另外3名男子用木棍敲打海豚的身體，畫面非常血腥，但一群男子仍在嘻笑。海豚不停流血，鮮血滲入河水染紅恆河，及後海豚已無反應，赤膊男子拔出斧頭，另一名男子再拉着海豚尾部移動。

而從現場的聲浪判斷，應該有更多人在圍觀。印度傳媒表示，影片中有人高呼「Faaltu mein maar rahe ho yaar」（你無緣無故地攻擊牠），希望那群男子停止傷害海豚，但他們未有停手。

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被虐一輪後，海豚已無反應，血液不停流入恆河。（Twitter影片截圖）

當地林業部門發現恆河豚時牠已回天乏術，事發時有許多村民圍住海豚，但當局查問事發經過，卻無人願意講半句。當局檢查海豚的身體，發現多處傷痕，包括由斧頭造成的傷勢。印度警方其後在Twitter交代，指事件發生於上月，警方去年12月31日已經在事發地點附近的村莊拘捕3名男子，目前3人還柙候審。

當地林業部門人員到場時海豚已無反應，向圍觀村民查問事發經過時，無人願透露。（「Ramesh Pandey」Twitter圖片）

網民批評虐殺疑兇行為「變態」，「這班人需要接受心理評估，會對社會構成危害」，又說畫面令人不忍入目。不過，許多網民質疑何警方只拘捕3人，影片中明顯有6至7人涉事，「你可以清楚看到有更多男人站在旁邊，而且有份毆打海豚」，甚至認為拍片者同樣有罪。可是也有網民為疑犯護航，稱村民可能根本不知什麼是海豚，他們只是缺乏教育。

因為盜獵問題猖獗，恒河豚現在是印度瀕臨絕種的受保護哺乳類動物。在印度，如賈坎德邦、中央邦、拉賈斯坦邦、北方邦等地方擁有深長河段，才會有恆河豚出沒。根據官方數據，印度河流系統中只有約3700條恆河豚。

（綜合）